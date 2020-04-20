В Украине много Ford Kuga, проданных официальными дилерами и «близнецов» Escape, которые привозят из США. На какие нюансы нужно обратить внимание, если подбирать это авто на рынке подержанных машин?

Ford Kuga/Escape второго поколения выпускавшихся с 2012 по 2019 год как на европейском, так и на американских заводах Ford.

Под капотом тестовой версии – 2,0-литровый турбодизель, разработанный французской PSA. Также стояли проблемные 1,5 - 1,6 - и 2,0-литровые Ecoboost и очень надежный 2,5-литровый атмосферник, который чаще всего привозят из Америки. Коробки передач могут быть трех видов – 6-ступенчатая механика, гидротрансформатор и «фордовский» робот с двумя сцеплениями PowerShift. Последний, особенно в версии с сухим сцеплением, приносит много проблем владельцам. Поэтому его надо избегать.

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Кроссовер очень хорошо управляется, но подвеска не очень жесткая. Хотя мелкие неровности передаются в салон. Однако подвеска на наших дорогах довольно часто выходит из строя.

Автомобиль может быть как передне-, так и полноприводными. Полный привод обеспечивается «фордовской» муфтой и имитацией распределения крутящего момента с помощью тормозных колодок.

Ford Kuga на начальных годах выпуска в Украине стоят от 12 до 19 тысяч долларов. Большинство его конкурентов имеют схожую цену, хотя Toyota RAV4 несколько дороже.

Смотрите видеообзор Ford Kuga от команды SRT:

Напомним, что украинцы активно покупают авто из США.