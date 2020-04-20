В Україні багато Ford Kuga, проданих офіційними дилерами та «близнюків» Escape, які привозять зі США. На які нюанси треба звернути увагу, якщо підбирати це авто на ринку вживаних машин?

Ford Kuga/Escape другого покоління випускались з 2012 по 2019 рік як на європейському, так і на американських заводах Ford.

Під капотом тестової версії – 2,0-літровий турбодизель, розроблений французькою PSA. Також стояли проблемні 1,5- 1,6- та 2,0-літрові Ecoboost та дуже надійний 2,5-літровий атмосферник, який частіше всього привозять з Америки. Коробки передач можуть бути трьох видів - 6-сутепенева механіка, гідротрансформатор та «фордівський» робот з двома зчепленнями PowerShift. Останній, особливо у версії з сухим зчепленням, приносить багато проблем власникам. Тому його треба уникати.

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Кросовер дуже добре керується, але підвіска не дуже жорстка. Хоча дрібні нерівності передаються в салон. Однак підвіска на наших дорогах досить часто виходить з ладу.

Автомобіль може бути як передньо-, так і повнопривідними. Повний привід забезпечується «фордівською» муфтою та імітацією розподілення крутного моменту за допомогою гальмівних колодок.

Ford Kuga на початкових роках випуску в Україну коштують від 12 до 19 тисяч доларів. Більшість його конкурентів мають схожу ціну, хоча Toyota RAV4 дещо дорожча.

Дивіться відеоогляд Ford Kuga від команди SRT:

Нагадаємо, що українці активно купують авто зі США.