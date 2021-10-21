23-24 октября в связи с проведением марафона движение транспорта в столице будет ограничено.

23-24 октября в Киеве состоится марафон, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км. В связи с этим событием предусмотрено ограничение транспортного движения.

Читайте также: Киевские водители начали платить за парковку в 17 раз больше

Перекрытия планируются очень масштабные, центральная часть города будет фактически парализована. Кроме этого будет перекрыто четыре моста: Северный, Гаванский Пешеходный и мост Патона.

По информации организаторов, график перекрытия улиц 23-24 октября:

ул. Владимирский проезд – с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября;

ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской) – с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября.

График перекрытия улиц 24 октября: