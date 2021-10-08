По сентября 2021 года оплата услуг парковки вынула из карманов киевских водителей 2 миллиона 118 тысяч гривен. Это в 17 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чиновники радуются таким доходам и обещают совершенствовать систему сбора средств с автомобилистов.

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"Парковочная политика Киева движется в правильном направлении", – пишет в своем телеграм-канале заместитель главы КГГА Константин Усов.

Чиновник сообщил, что сейчас разрабатывается система, позволяющая собирать средства с автомобилистов, которые паркуют свои автомобили возле домов, но не на придомовой территории.