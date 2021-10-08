За вересень 2021 року оплата послуг паркування вийняла з кишень київських водіїв 2 млн 118 тисяч гривень. Це в 17 разів більше ніж за аналогічний період минулого року.

Чиновники радіють таким прибуткам та обіцяють вдосконалити систему збирання коштів з автомобілістів.

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"Паркувальна політика Києва рухається у правильному напрямку", - пише у своєму телеграм каналі заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Чиновник повідомив, що наразі розробляється система, яка дозволить збирати кошти з автомобілістів, які паркують свої автомобілі біля будинків, але не на прибудинковій території.