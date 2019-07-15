Опровергается информация о кадровых проблемах в правительственном автопарке.

14 июля в Запорожской области президентский автомобильный кортеж попал в ДТП с колонной автобусов, в которых ехали дети. Причиной аварии называли переутомление и истощение водителей правительственного автопарка.

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После того, как стало известно об аварии, СМИ распространили комментарий о том, что в Управлении, якобы, "из-за постоянных люстраций не хватает водителей", работает только половина личного состава, а те, что есть – крайне истощены из-за постоянного перенапряжения и недосыпа.

УГО сообщает, что информация о причинах и обстоятельствах ДТП, распространенная в СМИ не является корректной, поскольку "штат УГО полностью укомплектован, а график работы и отдыха водителей полностью соответствует требованиям".

Автобусы предприятия "АрселорМиттал" из Кривого Рога перевозили детей на отдых, двигаясь организованной колонной. Президентский кортеж пошел на обгон колонны, что и привело к аварии.

Жертв среди людей нет. Самого президента ни в одной из машин не было – он отправился в Киев самолетом.

Сообщается также, что в результате аварии повреждения получили три автомобиля сопровождения и еще два гражданских автомобиля. По факту ДТП в УДО будет проведено внутреннее расследование.

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