Спростовується інформація про кадрові негаразди в урядовому автопарку.

14 липня у Запорізькій області президентський автомобільний кортеж потрапив у ДТП з колоною автобусів, в яких їхали діти. Причиною аварії називали перевтому і виснаження водіїв урядового автопарку.

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Після того, як стало відомо про аварію, ЗМІ поширили коментар про те, що в Управлінні, ніби то, “через постійні люстрації бракує водіїв”, працює лише половина особового складу, а ті, що є – вкрай виснажені через постійне перенавантаження та недосип.

УДО повідомляє, що інформація про причини й обставини ДТП, поширена у ЗМІ не є коректною, оскільки “штат УДО є повністю укомплектованим, а графік роботи і відпочинку водіїв повністю відповідає вимогам”.

Автобуси підприємства “АрселорМиттал” з Кривого Рогу перевозили дітей на відпочинок, рухаючись організованою колоною. Президентський кортеж пішов на обгін колони, що й призвело до аварії.

Жертв серед людей немає. Самого президента у жодній з машин не було – він вирушив до Києва літаком.



Повідомляється також, що в результаті аварії пошкоджень зазнали три автомобіля супроводу та ще два цивільних автомобіля. За фактом ДТП в УДО буде проведено внутрішнє розслідування.

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