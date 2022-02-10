31 января 2022 года Общественное жюри акции "Автомобиль года в Украине 2022" завершило голосование на сайте autoroku.ua. По итогам голосования определены 10 автомобилей, которые вошли в финал.
Эти 10 автомобилей будут протестированы Экспертным жюри, после чего его участники определятся с победителями в двух главных номинациях – “Легковой автомобиль 2022” и “Кроссовер/SUV 2022”. Перечень автомобилей указан по алфавиту.
Финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2022"
|Легковой автомобиль 2022
|Кроссовер/SUV 2022
|Audi e-tron GT
|Hyundai IONIQ5
|Citroen C4
|Hyundai Tucson
|Mercedes-Benz C-Class
|Opel Mokka
|Nissan Leaf
|Subaru Outback
|Volkswagen Golf
|Toyota Land Cruiser 300
По сумме баллов Экспертного и Общественного жюри будут определены победители главных и дополнительных номинаций.
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Напомним, в этом году в акции принимают участие 99 автомобилей, из которых 45 авто борется за победу в главных номинациях. По результатам голосования Общественного и Экспертного жюри будут определены победители в главных номинациях – “Легковой автомобиль 2022” и “Кроссовер/SUV 2022”, и в дополнительных и специальной номинациях.
Голосование и подсчет голосов происходит под наблюдением аудиторской компании “Бейкер Тилли Украина”.