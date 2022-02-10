31 січня 2022 року Громадське журі акції "Автомобіль року в Україні 2022" завершило голосування на сайті autoroku.ua. За підсумками голосування визначено 10 автомобілів, які увійшли в фінал.
Ці 10 автомобілів будуть протестовані Експертним журі, після чого його учасники визначаться з переможцями у двох головних номінаціях – “Легковий автомобіль 2022” та “Кросовер/SUV 2022”. Перелік автомобілів зазначено за алфавітом.
Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні 2022"
|Легковий автомобіль 2022
|Кросовер/SUV 2022
|Audi e-tron GT
|Hyundai IONIQ5
|Citroen C4
|Hyundai Tucson
|Mercedes-Benz C-Class
|Opel Mokka
|Nissan Leaf
|Subaru Outback
|Volkswagen Golf
|Toyota Land Cruiser 300
За сумою балів Експертного та Громадського журі буде визначено переможців головних та додаткових номінацій.
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Нагадаємо, цього року в акції беруть участь 99 автомобілі, з яких 45 авто бореться за перемогу в головних номінаціях. За результатами голосування Громадського та Експертного журі будуть визначені переможці у головних номінаціях – “Легковий автомобіль 2022” та “Кросовер/SUV 2022”, та у додаткових і спеціальній номінаціях.
Голосування та підрахунок голосів відбувається під наглядом аудиторської компанії “Бейкер Тіллі Україна”.