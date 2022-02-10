31 січня 2022 року Громадське журі акції "Автомобіль року в Україні 2022" завершило голосування на сайті autoroku.ua. За підсумками голосування визначено 10 автомобілів, які увійшли в фінал.

Ці 10 автомобілів будуть протестовані Експертним журі, після чого його учасники визначаться з переможцями у двох головних номінаціях – “Легковий автомобіль 2022” та “Кросовер/SUV 2022”. Перелік автомобілів зазначено за алфавітом.

Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні 2022"

Легковий автомобіль 2022 Кросовер/SUV 2022 Audi e-tron GT Hyundai IONIQ5 Citroen C4 Hyundai Tucson Mercedes-Benz C-Class Opel Mokka Nissan Leaf Subaru Outback Volkswagen Golf Toyota Land Cruiser 300

За сумою балів Експертного та Громадського журі буде визначено переможців головних та додаткових номінацій.

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Нагадаємо, цього року в акції беруть участь 99 автомобілі, з яких 45 авто бореться за перемогу в головних номінаціях. За результатами голосування Громадського та Експертного журі будуть визначені переможці у головних номінаціях – “Легковий автомобіль 2022” та “Кросовер/SUV 2022”, та у додаткових і спеціальній номінаціях.

Голосування та підрахунок голосів відбувається під наглядом аудиторської компанії “Бейкер Тіллі Україна”.