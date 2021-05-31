Автомобильный газ дешевеет в оптовых закупках, однако на розничных ценах это пока не отражается.

Стоимость сжиженного газа в оптовом секторе украинского рынка продолжает снижаться 20 день подряд. В ряде регионов рабочие цены достигли 22 100 грн/т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

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На ГНС ​​Киевской области прайсовые предложения стартуют от 22 700грн/т. Участники рынка сообщают, что рабочий диапазон цен на EXW – 22 100-22 600 грн/т, и это уже ниже себестоимости большинства ресурса, которым заполнено ГНС.

В Харьковской области рабочая стоимость колеблется в районе 22 500-23 000 грн/т, озвучено прайсы – 23 000-23 900 грн/т. В Одессе "Укртатнафта", по словам участников рынка, указала прайс 22 600 грн/т (-900 грн/т по сравнению с ценой 21 мая). "Надежда" на Первомайске застолбила прайс 23 700 грн/т, хотя цены реальных сделок в регионе не превышают 23 000 грн/т.

В западных областях приобрести автогаз самовывозом можно за 22 600-23 000 грн/т (-300 грн/т от цены на прошлой неделе), прайсовые цены традиционно на 100-300 грн выше.

В Полтавской области на неделе озвучивался прайс 23 100-23 400 грн/т, рабочий диапазон на около 400 грн ниже.

По словам участников рынка, на фоне падения цен на внутренних аукционах и снижение котировок на границе, экономика оптовых продаж газа в большинстве регионов оставляет желать лучшего. "На базах весь газ непроходимый, переливы валят цену", – говорит один из участников киевского рынка. Падение может приостановить сбой отгрузок с Мозырского НПЗ.

Немного лучше чувствуют себя операторы, имеющие в активе розницу, где, за исключением ряда регионов, маржа достигла высокого уровня.