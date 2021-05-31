Автомобільний газ дешевшає в гуртових закупках, проте на роздрібних цінах це поки що не відображається.

Вартість скрапленого газу в гуртовому секторі українського ринку продовжує знижуватися 20 день поспіль. У низці регіонів робочі ціни досягли 22 100 грн/т. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95".

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На ГНС Київської області прайсові пропозиції стартують з 22 700 грн/т. Учасники ринку повідомляють, що робочий діапазон цін на EXW – 22 100-22 600 грн/т, і це вже нижче від собівартості більшості ресурсу, яким заповнено ГНС.

У Харківській області робоча вартість коливається в районі 22 500-23 000 грн/т, озвучено прайси – 23 000-23 900 грн/т. В Одесі "Укртатнафта", за словами учасників ринку, вказала прайс 22 600 грн/т (-900 грн/т у порівнянні з ціною 21 травня). "Надєжда" на Первомайську застовпила прайс 23 700 грн/т, хоча ціни реальних угод у регіоні не перевищують 23 000 грн/т.

У західних областях придбати автогаз самовивозом можна за 22 600-23 000 грн/т (-300 грн/т до ціни минулого тижня), прайсові ціни традиційно на 100-300 грн вищі.

У Полтавській області на тижні озвучувався прайс 23 100-23 400 грн/т, робочий діапазон на близько 400 грн нижчий.

За словами учасників ринку, на тлі падіння цін на внутрішніх аукціонах і зниження котирувань на кордоні економіка гуртових продажів газу в більшості регіонів залишає бажати кращого. "На базах весь газ непрохідний, переливи валять ціну", – каже один із учасників київського ринку. Падіння може призупинити збій відвантажень із Мозирського НПЗ.

Трохи краще відчувають себе оператори, що мають в активі роздріб, де, за винятком низки регіонів, маржа досягла високого рівня.