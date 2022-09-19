Несмотря на снижение стоимости топлива в оптовых закупках, его цены в розницу могут вырасти, если Верховная Рада проголосует за повышение налогов.

За прошедшую неделю стоимость оптовых партий бензина А-95 снизилась на 50 коп./л, и по состоянию на 16 сентября высокооктан предлагался за 38,50 грн/л. Цена на дизельное топливо за неделю уменьшилась на 2 грн/л, до 45,00 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы “А-95”.

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Торговля “пятеркой” велась в пределах 36 – 42 грн/л, диапазон предложений на высокооктан на прошлой неделе расширился на 1 – 2 грн/л по сравнению с позапрошлой неделей. При этом самые низкие цены на него озвучивали в южном и западном регионах страны – 36 – 39 грн/л. Традиционно дороже продавали А-95 в центральном и северном регионах – 40 – 42 грн/л.

Предлагалась на продажу и “двойка” в опте, ее предложение было ограничено несколькими трейдерами. В пятницу, 16 сентября, А-92 в среднем торговался за 36,75 грн/л, а ценовое предложение было в пределах 34 – 39,50 грн/л.

“Цены снижаем ежедневно, и даже по ним клиенты не хотят контрактоваться. Дошло до того, что “пятерка” торгуется по одной цене в западном и южном регионах страны. Хотя ранее предложения в западных областях были на 0,5 – 1 грн/л выше, чем на юге”, – говорит один из опрошенных трейдеров.

Дизельные партии 16 сентября торговались в пределах 42,5 – 48 грн/л, что на 2 – 3 грн/л ниже, чем неделю назад. Как обычно, дешевле всего дизель можно было купить в южном регионе страны, где торговля велась в пределах 42,5 – 44 грн/л, а за неделю цена снизилась на 2 – 2,5 грн/л.

Несколько дороже продавали в западном регионе страны, здесь ДТ в пятницу можно было купить за 43 – 44 грн/л, что также дешевле на 2 – 3 грн/л. Уже вторую неделю подряд цены в южном и западном регионах страны держатся на одном уровне. Это свидетельствует о том, что конкуренция между трейдерами в этих регионах усилилась, а борьба за клиента ведется дисконтами и скидками на ресурс даже в ущерб себе.

В северном и центральном регионах стоимость ДТ за неделю снизилась не так стремительно, на 1 – 2 грн/л, и 16 сентября торговля в этих областях велась в пределах 44 – 48 грн/л.

“Трейдеры ожидали возврата акциза, некоторые даже сделали запасы у себя на базах, заморозили под это большие средства, а возврат налога с учетом всего произойдет нескоро”, – говорит собеседник издания, отметив, что эти излишки давят на рынок, да еще и котировки в Европе за два дня упали более чем на $100/т.

“А торговать нужно, вот и приходится продавать порой по себестоимости”, – жалуется трейдер.