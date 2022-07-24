До сих пор эта обезьяна ездила на гольф-каре и Porsche Boxster.

Жительница частного зоопарка в Дубае по имени Рембо – орангутанг женского пола. Она – любимица дочери премьер-министра ОАЭ. Рембо снимается в разных фотосессиях и видеороликах, где копирует любимые занятия людей: играет в гольф, ездит на скейте, скачет на батуте и т.д.

Кстати посмотрите на обезьяну за рулем автобуса

Но то, что она действительно умеет и любит делать – ездить за рулем автомобиля. Чаще всего на территории имения шейха эту огромную обезьяну можно увидеть за рулем гольф-кара. Она умеет заводить электрокар, умело маневрирует, объезжает свои владения. Есть видео, где Рембо ездит на Porsche Boxster и даже Nissan Patrol.

В одном из последних видео орангутанг Рембо умело управляет электромобилем Renault Twizi. Поскольку ездит она по частной территории, то никому не мешает, да и вреда нанести не может. Стиль езды у животного – как у некоторых таксистов: левая рука выдвинута из окна, правая – сверху на руле.