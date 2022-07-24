Досі ця мавпа їздила на гольф-карі та Porsche Boxster.

Жителька приватного зоопарку в Дубаї на ім’я Рембо – орангутанг жіночої статі. Вона – улюблениця дочки прем'єр-міністра ОАЕ. Рембо знімається у різноманітних фотосесіях та відеороликах, де копіює улюблені заняття людей: грає в гольф, їздить на скейті, скаче на батуті тощо.

До речі подивіться на мавпу за кермом автобуса

Але те, що вона дійсно вміє та любить робити – їздити за кермом автомобіля. Найчастіше на території маєтка шейха цю величезну мавпу можна побачити за кермом гольф-кара. Вона вміє заводити електрокар, вправно маневрує, об’їжджає свої володіння. Є відео, де Рембо їздить на Porsche Boxster та навіть Nissan Patrol.

В одному з останніх відео орангутанг Рембо вправно кермує електромобілем Renault Twizi. Оскільки їздить вона приватною територією, то нікому не заважає, та й шкоди завдати не може. Стиль їзди у тварини – як у деяких таксистів: ліва рука висунута з вікна, права – зверху на кермі.