Тут немає сексистського підтексту, як у примовці про мавпу з гранатою – пасажирським транспортом керує справжній примат!

Водій рейсового автобуса у Індії дозволий ручній мавпі керувати автомобілем. Пригода трапилась у південному індійському штаті Карнатака.

Дивіться також: Audi RS3 їде задом швидше за Porsche 911 GT2 RS (відео)

Мавпа виду лангура належить місцевому вчителю, котрий регулярно користується автобусом на цьому маршруті. Під час чергової поїздки мавпа вирішила вмоститись прямо на кермі автобуса, а водій на ім’я Пракеш виявився любителем тварин та був у доброму гуморі, тож дав тварині трохи покерувати. Справедливо буде відзначити, що однією рукою водій усе ж притримував кермо.



Що цікаво – ніхто з пасажирів автобуса не обурювався з приводу несанкціонованого “водія”, місцеві жителі сприймали це виключно, як кумедну пригоду. А от керівництво автобусної компанії, на яку працює Пракеш, сприйняло усе набагато серйозніше і водія було звільнено з посади.

Також цікаво: Китайський SUV отримав голограму звабливої японської школярки