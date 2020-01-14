Ребята из ECD Automotive Design утверждают, что для них это обыденное дело. А для нас – редкая возможность увидеть, из чего сделаны эти дорогие кресла.

Зачем они это делают? Чтобы сделать сиденья еще более комфортными и неповторимыми. И, конечно, более дорогими.

Также интересно: Видео: горящий MINI Cooper без водителя внутри едет сам и расталкивает другие машины

Компания ECD Automotive Design из США специализируется на кастомизации и тюнинге автомобилей Land Rover. Специалисты фирмы с легкостью кромсают оригинальные кресла кроссоверов и внедорожников британской марки, чтобы наделить их стилем и комфортом. И если раньше одно сиденье Recaro (безупречного качества) стоило около 3000 долларов, то после того, как мастера завершают свою работу, оно становится в два раза дороже.

По желанию клиента, кресла оборудуют подогревом и охлаждением, дополнительным слоем наполнителя, кожаной или алькантаровой обшивкой с перфорацией и прочее.

Смотрите также: Самые дорогие автомобили, разбитые украинцами в 2019 году