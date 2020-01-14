Хлопці з ECD Automotive Design стверджують, що для них це буденна справа. А для нас – рідкісна можливість побачити з чого зроблені ці дорогі крісла.

Навіщо вони це роблять? Щоб зробити сидіння ще комфортнішими та неповторними. І, звісно, ще дорожчими.

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Компанія ECD Automotive Design із США спеціалізується на кастомізації та тюнінгу автомобілів Land Rover. Спеціалісти фірми з легкістю шматують оригінальні крісла кросоверів та позашляховиків британської марки, аби наділити їх стилем та комфортом. І якщо раніше одне сидіння Recaro (першокласної якості) коштувало близько 3000 доларів, то після того, як майстри завершують свою роботу, воно стає вдвічи дорожчим.



За бажанням клієнта, крісла обладнують підігрівом та охолодженням, додатковим шаром пінистого матеріалу наповнювача, шкіряною чи алькантаровою обшивкою з перфорацією тощо.

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