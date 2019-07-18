Подержанный автомобиль возрастом от двух до пяти лет – практически новый. И почему владелец его продает, не из-за проблемности ли? А машины, что уже давно потеряли заводскую гарантию, манят своей ценой, но достаточно ли еще в них ресурса, чтобы они не начали "сыпаться" после сотни километров пробега? Рейтинг подержанных немецких авто поможет с принятием верного решения.

Автопроизводители так часто обновляют свой модельный ряд, что самые горячие новинки за три года успевают стать устаревшими. Чтобы купить хороший автомобиль, не обязательно искать его в шоу-румах дилеров. Подержанные автомобили порой бывают надежнее только что выпущенных.

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Ежегодный рейтинг TÜV Report составлен экспертами немецкой Ассоциации технического надзора (TÜV) на основе данных о техосмотре 9 миллионов автомобилей. Специалисты TÜV подсчитали процент неисправностей машин различных моделей и поделили авто на группы, в зависимости от возраста.

Абсолютным лидером рейтинга этого года стал спорткар Porsche 911. Для полноты картины в рейтинге указан также средний пробег для модели этого возраста.

Возраст авто 2-3 года:

Porsche 911: средний пробег 26 тыс. км, 2,5% авто с поломками Mercedes B-class: 39 тыс. км, 2,6% Mercedes GLK: 50 тыс. км, 2,6% Mercedes SLK: 29 тыс. км, 2,8% Audi Q3: 44 тыс. км, 2,9% Mercedes E-class Coupe: 39 тыс. км, 2,9% Hyundai i20: 33 тыс. км, 3% Mercedes C-class: 58 тыс. км, 3% Mercedes A-class: 41 тыс. км, 3,2% Audi A4 / Audi A5: 68 тыс. км, 3,3%

Возраст авто 4-5 лет:

Porsche 911: 40 тыс. км, 3,6% Mercedes B-class: 57 тыс. км, 4,9% Audi Q5: 84 тыс. км, 5% Renault Captur: 44 тыс. км, 5,3% Audi TT: 53 тыс. км, 5,5% Opel Mokka: 58 тыс. км, 5,6% Mazda 2: 46 тыс. км, 5,8% Honda CR-V: 64 тыс. км, 5,9% Mercedes GLK: 75 тыс. км, 5,9% Mercedes A-class: 59 тыс. км, 6%

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Возраст авто 6-7 лет:

Porsche 911: 51 тыс. км, 6% Mercedes SLK: 56 тыс. км, 7% Audi TT: 76 тыс. км, 7,7% Audi Q5: 111 тыс. км, 8,7% BMW X1: 89 тыс. км, 9% Mitsubishi ASX: 94 тыс. км, 9,3% Audi A6 / A7: 120 тыс. км, 9,4% Mazda 3: 78 тыс. км, 9,8% Mercedes E-class Coupe: 83 тыс. км, 9,8% MINI Coutryman: 84 тыс. км, 9,8%

Возраст авто 8-9 лет:

Porsche 911: 64 тыс. км, 8,3% BMW X1: 110 тыс. км, 11,9% Audi TT: 97 тыс. км, 12,2% Toyota Avensis: 116 тыс. км, 13,7% VW Golf Plus: 93 тыс. км, 13,7% Audi Q5: 133 тыс. км, 14,8% Mercedes E-class Coupe: 100 тыс. км, 14,9% Mercedes SLK: 74 тыс. км, 15,2% Honda Jazz: 87 тыс. км, 15,7% Mercedes GLK: 119 тыс. км, 15,7%

Возраст авто 10-11 лет:

Porsche 911: 77 тыс. км, 11,7% Mazda 2: 92 тыс. км, 15,7% Audi TT: 112 тыс. км, 16,8% Mercedes SLK: 89 тыс. км, 18,6% VW Golf Plus: 115 тыс. км, 18,9% Toyota Auris: 110 тыс. км, 19,1% Toyota Corolla Verso: 140 тыс. км, 19,5% Opel Agila: 86 тыс. км, 20,9% VW Tiguan: 128 тыс. км, 21,6% Mercedes A-class: 105 тыс. км, 21,8%

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