Подержанный автомобиль возрастом от двух до пяти лет – практически новый. И почему владелец его продает, не из-за проблемности ли? А машины, что уже давно потеряли заводскую гарантию, манят своей ценой, но достаточно ли еще в них ресурса, чтобы они не начали "сыпаться" после сотни километров пробега? Рейтинг подержанных немецких авто поможет с принятием верного решения.

Автопроизводители так часто обновляют свой модельный ряд, что самые горячие новинки за три года успевают стать устаревшими. Чтобы купить хороший автомобиль, не обязательно искать его в шоу-румах дилеров. Подержанные автомобили порой бывают надежнее только что выпущенных.

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Ежегодный рейтинг TÜV Report составлен экспертами немецкой Ассоциации технического надзора (TÜV) на основе данных о техосмотре 9 миллионов автомобилей. Специалисты TÜV подсчитали процент неисправностей машин различных моделей и поделили авто на группы, в зависимости от возраста.

Абсолютным лидером рейтинга этого года стал спорткар Porsche 911. Для полноты картины в рейтинге указан также средний пробег для модели этого возраста.

Возраст авто 2-3 года:

  1. Porsche 911: средний пробег 26 тыс. км, 2,5% авто с поломками
  2. Mercedes B-class: 39 тыс. км, 2,6%
  3. Mercedes GLK: 50 тыс. км, 2,6%
  4. Mercedes SLK: 29 тыс. км, 2,8%
  5. Audi Q3: 44 тыс. км, 2,9%
  6. Mercedes E-class Coupe: 39 тыс. км, 2,9%
  7. Hyundai i20: 33 тыс. км, 3%
  8. Mercedes C-class: 58 тыс. км, 3%
  9. Mercedes A-class: 41 тыс. км, 3,2%
  10. Audi A4 / Audi A5: 68 тыс. км, 3,3%

Возраст авто 4-5 лет:

  1. Porsche 911: 40 тыс. км, 3,6%
  2. Mercedes B-class: 57 тыс. км, 4,9%
  3. Audi Q5: 84 тыс. км, 5%
  4. Renault Captur: 44 тыс. км, 5,3%
  5. Audi TT: 53 тыс. км, 5,5%
  6. Opel Mokka: 58 тыс. км, 5,6%
  7. Mazda 2: 46 тыс. км, 5,8%
  8. Honda CR-V: 64 тыс. км, 5,9%
  9. Mercedes GLK: 75 тыс. км, 5,9%
  10. Mercedes A-class: 59 тыс. км, 6%

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Возраст авто 6-7 лет:

  1. Porsche 911: 51 тыс. км, 6%
  2. Mercedes SLK: 56 тыс. км, 7%
  3. Audi TT: 76 тыс. км, 7,7%
  4. Audi Q5: 111 тыс. км, 8,7%
  5. BMW X1: 89 тыс. км, 9%
  6. Mitsubishi ASX: 94 тыс. км, 9,3%
  7. Audi A6 / A7: 120 тыс. км, 9,4%
  8. Mazda 3: 78 тыс. км, 9,8%
  9. Mercedes E-class Coupe: 83 тыс. км, 9,8%
  10. MINI Coutryman: 84 тыс. км, 9,8%

Возраст авто 8-9 лет:

  1. Porsche 911: 64 тыс. км, 8,3%
  2. BMW X1: 110 тыс. км, 11,9%
  3. Audi TT: 97 тыс. км, 12,2%
  4. Toyota Avensis: 116 тыс. км, 13,7%
  5. VW Golf Plus: 93 тыс. км, 13,7%
  6. Audi Q5: 133 тыс. км, 14,8%
  7. Mercedes E-class Coupe: 100 тыс. км, 14,9%
  8. Mercedes SLK: 74 тыс. км, 15,2%
  9. Honda Jazz: 87 тыс. км, 15,7%
  10. Mercedes GLK: 119 тыс. км, 15,7%

Возраст авто 10-11 лет:

  1. Porsche 911: 77 тыс. км, 11,7%
  2. Mazda 2: 92 тыс. км, 15,7%
  3. Audi TT: 112 тыс. км, 16,8%
  4. Mercedes SLK: 89 тыс. км, 18,6%
  5. VW Golf Plus: 115 тыс. км, 18,9%
  6. Toyota Auris: 110 тыс. км, 19,1%
  7. Toyota Corolla Verso: 140 тыс. км, 19,5%
  8. Opel Agila: 86 тыс. км, 20,9%
  9. VW Tiguan: 128 тыс. км, 21,6%
  10. Mercedes A-class: 105 тыс. км, 21,8%

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