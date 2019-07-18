Вживаний автомобіль віком від двох до п'яти років – це, практично, новий. Та чому власник його продає, чи не через проблемність? А машини, що вже давно втратили заводську гарантію, ваблять своєю ціною, та чи достатньо ще в них ресурсу, аби вони не почали "сипатись", після сотні кілометрів пробігу? Рейтинг вживаних німецьких авто допоможе з ухваленням вірного рішення.

Автовиробники так часто оновлюють свій модельний ряд, що найгарячіші новинки за три роки встигають стати застарілими. Аби придбати гарний автомобіль, не обов'язково шукати його в шоу-румах дилерів. Вживані автомобілі часом бувають надійнішими за щойно збудовані.

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Щорічний рейтинг TÜV Report складений експертами німецької Асоціації технічного нагляду (TÜV) на основі данних про техогляд 9 мільйонів автомобілів. Фахівці TÜV підрахували відсоток несправностей серед машин різних моделей і поділили авто на групи, в залежності від віку.

Абсолютним лідером рейтингу цього року став спорткар Porsche 911. Для повноти картини в рейтингу зазначений також середній пробіг для моделі цього віку.

Вік авто 2-3 роки:

Porsche 911: середній пробіг 26 тис. км, 2,5% авто з поломками Mercedes B-class: 39 тис. км, 2,6% Mercedes GLK: 50 тис. км, 2,6% Mercedes SLK: 29 тис. км, 2,8% Audi Q3: 44 тис. км, 2,9% Mercedes E-class Coupe: 39 тис. км, 2,9% Hyundai i20: 33 тис. км, 3% Mercedes C-class: 58 тис. км, 3% Mercedes A-class: 41 тис. км, 3,2% Audi A4 / Audi A5: 68 тис. км, 3,3%

Вік авто 4-5 років:

Porsche 911: 40 тис. км, 3,6% Mercedes B-class: 57 тис. км, 4,9% Audi Q5: 84 тис. км, 5% Renault Captur: 44 тис. км, 5,3% Audi TT: 53 тис. км, 5,5% Opel Mokka: 58 тис. км, 5,6% Mazda 2: 46 тис. км, 5,8% Honda CR-V: 64 тис. км, 5,9% Mercedes GLK: 75 тис. км, 5,9% Mercedes A-class: 59 тис. км, 6%

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Вік авто 6-7 років:

Porsche 911: 51 тис. км, 6% Mercedes SLK: 56 тис. км, 7% Audi TT: 76 тис. км, 7,7% Audi Q5: 111 тис. км, 8,7% BMW X1: 89 тис. км, 9% Mitsubishi ASX: 94 тис. км, 9,3% Audi A6 / A7: 120 тис. км, 9,4% Mazda 3: 78 тис. км, 9,8% Mercedes E-class Coupe: 83 тис. км, 9,8% MINI Coutryman: 84 тис. км, 9,8%

Вік авто 8-9 років:

Porsche 911: 64 тис. км, 8,3% BMW X1: 110 тис. км, 11,9% Audi TT: 97 тис. км, 12,2% Toyota Avensis: 116 тис. км, 13,7% VW Golf Plus: 93 тис. км, 13,7% Audi Q5: 133 тис. км, 14,8% Mercedes E-class Coupe: 100 тис. км, 14,9% Mercedes SLK: 74 тис. км, 15,2% Honda Jazz: 87 тис. км, 15,7% Mercedes GLK: 119 тис. км, 15,7%

Вік авто 10-11 років:

Porsche 911: 77 тис. км, 11,7% Mazda 2: 92 тис. км, 15,7% Audi TT: 112 тис. км, 16,8% Mercedes SLK: 89 тис. км, 18,6% VW Golf Plus: 115 тис. км, 18,9% Toyota Auris: 110 тис. км, 19,1% Toyota Corolla Verso: 140 тис. км, 19,5% Opel Agila: 86 тис. км, 20,9% VW Tiguan: 128 тис. км, 21,6% Mercedes A-class: 105 тис. км, 21,8%

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