Вживаний автомобіль віком від двох до п'яти років – це, практично, новий. Та чому власник його продає, чи не через проблемність? А машини, що вже давно втратили заводську гарантію, ваблять своєю ціною, та чи достатньо ще в них ресурсу, аби вони не почали "сипатись", після сотні кілометрів пробігу? Рейтинг вживаних німецьких авто допоможе з ухваленням вірного рішення.

Автовиробники так часто оновлюють свій модельний ряд, що найгарячіші новинки за три роки встигають стати застарілими. Аби придбати гарний автомобіль, не обов'язково шукати його в шоу-румах дилерів. Вживані автомобілі часом бувають надійнішими за щойно збудовані.

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Щорічний рейтинг TÜV Report складений експертами німецької Асоціації технічного нагляду (TÜV) на основі данних про техогляд 9 мільйонів автомобілів. Фахівці TÜV підрахували відсоток несправностей серед машин різних моделей і поділили авто на групи, в залежності від віку.

Абсолютним лідером рейтингу цього року став спорткар Porsche 911. Для повноти картини в рейтингу зазначений також середній пробіг для моделі цього віку.

Вік авто 2-3 роки:

  1. Porsche 911: середній пробіг 26 тис. км, 2,5% авто з поломками
  2. Mercedes B-class: 39 тис. км, 2,6%
  3. Mercedes GLK: 50 тис. км, 2,6%
  4. Mercedes SLK: 29 тис. км, 2,8%
  5. Audi Q3: 44 тис. км, 2,9%
  6. Mercedes E-class Coupe: 39 тис. км, 2,9%
  7. Hyundai i20: 33 тис. км, 3%
  8. Mercedes C-class: 58 тис. км, 3%
  9. Mercedes A-class: 41 тис. км, 3,2%
  10. Audi A4 / Audi A5: 68 тис. км, 3,3%

Вік авто 4-5 років:

  1. Porsche 911: 40 тис. км, 3,6%
  2. Mercedes B-class: 57 тис. км, 4,9%
  3. Audi Q5: 84 тис. км, 5%
  4. Renault Captur: 44 тис. км, 5,3%
  5. Audi TT: 53 тис. км, 5,5%
  6. Opel Mokka: 58 тис. км, 5,6%
  7. Mazda 2: 46 тис. км, 5,8%
  8. Honda CR-V: 64 тис. км, 5,9%
  9. Mercedes GLK: 75 тис. км, 5,9%
  10. Mercedes A-class: 59 тис. км, 6%

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Вік авто 6-7 років:

  1. Porsche 911: 51 тис. км, 6%
  2. Mercedes SLK: 56 тис. км, 7%
  3. Audi TT: 76 тис. км, 7,7%
  4. Audi Q5: 111 тис. км, 8,7%
  5. BMW X1: 89 тис. км, 9%
  6. Mitsubishi ASX: 94 тис. км, 9,3%
  7. Audi A6 / A7: 120 тис. км, 9,4%
  8. Mazda 3: 78 тис. км, 9,8%
  9. Mercedes E-class Coupe: 83 тис. км, 9,8%
  10. MINI Coutryman: 84 тис. км, 9,8%

Вік авто 8-9 років:

  1. Porsche 911: 64 тис. км, 8,3%
  2. BMW X1: 110 тис. км, 11,9%
  3. Audi TT: 97 тис. км, 12,2%
  4. Toyota Avensis: 116 тис. км, 13,7%
  5. VW Golf Plus: 93 тис. км, 13,7%
  6. Audi Q5: 133 тис. км, 14,8%
  7. Mercedes E-class Coupe: 100 тис. км, 14,9%
  8. Mercedes SLK: 74 тис. км, 15,2%
  9. Honda Jazz: 87 тис. км, 15,7%
  10. Mercedes GLK: 119 тис. км, 15,7%

Вік авто 10-11 років:

  1. Porsche 911: 77 тис. км, 11,7%
  2. Mazda 2: 92 тис. км, 15,7%
  3. Audi TT: 112 тис. км, 16,8%
  4. Mercedes SLK: 89 тис. км, 18,6%
  5. VW Golf Plus: 115 тис. км, 18,9%
  6. Toyota Auris: 110 тис. км, 19,1%
  7. Toyota Corolla Verso: 140 тис. км, 19,5%
  8. Opel Agila: 86 тис. км, 20,9%
  9. VW Tiguan: 128 тис. км, 21,6%
  10. Mercedes A-class: 105 тис. км, 21,8%

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