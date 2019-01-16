Во время просмотра гонок Formula Renault Eurocup в Монако пользователи соцсетей заметили, что инженер держит папку с надписью на украинском языке: "Справа №31".
Оказалось, что инженер команды Renault F1 Дейдрик Кайнд женат на украинке и он попросил ее купить ему несколько папок для работы. Так украинские папки и попали в руки голландскому инженеру.
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После поста Кайнда пользователи сети поблагодарили его за объяснение. "Спасибо за то, что раскрыли правду, это было очень весело", – написал один из пользователей.