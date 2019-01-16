Під час перегляду гонок Formula Renault Eurocup в Монако користувачі соцмереж помітили, що інженер тримає папку з написом українською мовою: "Справа №31".

Виявилося, що інженер команди Renault F1 Дейдрік Кайнд одружений з українкою і він попросив її купити йому кілька папок для роботи. Так українські папки і потрапили в руки голландського інженера.

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Після поста Кайнда користувачі мережі подякували йому за пояснення. "Спасибі за те, що розкрили правду, це було дуже весело", – написав один з користувачів.