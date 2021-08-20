В Днепропетровской области по вновь построенному участку Н – 31 Днепр – Решетиловка проехались гоночные болиды, преодолев 14-ти километровый участок.

Новенькое дорожное покрытие протестировали 5 болидов “Эстония”. Эти авто созданы специально для участия в гонках.

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Во время заезда 5 профессиональных гонщиков на болидах “Эстония” Формула-3 с форсированными двигателями со скоростью более 250 километров в час сделали три круга по новой трассе.

За рулем автомобилей настоящие мастера своего дела:

Виктор Поваров – заслуженный тренер Украины по техническим видам спорта, мастер спорта по мотокроссу и кольцевым гонкам, многократный чемпион международных автогонок.

Александр Медведченко – чемпион Украины по шоссейно-кольцевым гонкам, мастер спорта международного класса.

Гавриленко Владимир: создатель гоночного КРАЗ, многократный чемпион по кольцевым гонкам.

Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка – трасса национального значения, что проходит Днепропетровской и Полтавской областями. Ее общая протяженность составляет 137,5 километров. Это кратчайший путь и оптимальный маршрут из Киева до Днепра. В Полтавской области протяженность дороги составляет почти 80 километров. В Днепропетровской – 58 километров.

Сейчас дорожная техника работает по новому мосту через канал Днепр – Донбасс. Именно там прокладывается финишный участок магистрали Н-31 протяженностью 29,5 километров.

По завершению ремонтных работ Украина получит первый украинский хайвей, построенный во времена независимости. По параметрам это будет дорога первой категории с 4 полосами движения.