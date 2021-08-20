У Дніпропетровській області новозбудованою ділянкою Н-31 Дніпро – Решетилівка проїхались гоночні боліди, здолавши 14-ти кілометрову ділянку.

Новеньке дорожнє покриття протестували 5 болідів “Естонія”. Ці авто створені спеціально для участі в гонках.

Читайте також: Поліція збільшує кількість камер на дорогах

Під час заїзду 5 професійних гонщиків на болідах “Естонія” Формула-3 з форсованими двигунами зі швидкістю понад 250 км/год., зробили три кола новою трасою.

За кермом автівок справжні майстри своєї справи:

Віктор Поваров - заслужений тренер України з технічних видів спорту, майстер спорту по мотокросу та кільцевим гонкам, багаторазовий чемпіон міжнародних автоперегонів.

Олександр Медведченко – чемпіон України з шосейно – кільцевих гонок, майстер спорту міжнародного класу.

Гавриленко Володимир: творець гоночного КРАЗ, багаторазовий чемпіон з кільцевих гонок.

Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка – траса національного значення, що проходить Дніпропетровською та Полтавською областями. Її загальна протяжність становить 137,5 кілометрів. Це найкоротший шлях та оптимальний маршрут з Києва до Дніпра. У Полтавській області протяжність дороги становить майже 80 кілометрів. У Дніпропетровській - 58 км.

Зраз дорожня техніка працює за новозбудованим мостом через канал Дніпро-Донбас. Саме там прокладається фінішна ділянка магістралі Н -31 протяжністю 29,5 км.

По завершенню ремонтних робіт Україна отримає перший український хайвей, збудований за часів незалежності. За параметрами це буде дорога першої категорії з 4 смугами руху.