21 декабря прошлого года в Украине заработал электронный кабинет водителя. Сегодня стало известно о первых результатах его работы.

Начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий рассказал на своей странице в FB о первых результатах.

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1. Почти 20 тис.пользователей, которые провели более 170 тыс. сессий. (В среднем более 8 сессий на пользователя).

2. Более 1600 раз оплатили сервис проверки истории автомобиля. Отличная возможность узнать реальную историю автомобиля, а не со слов продавца.

"Теперь имеем следующую амбициозную цель – количество пользователей увеличить в десять раз, а потом еще в десять раз, и так до бесконечности, хотя нет, лучше вообще поработить весь мир нашими электронными сервисами", – шутит Владислав Крыклий

"Среди вопросов, которые будут решены в ближайшее время – подключение Bank ID от “Приватбанка”, для более удобной логинизации", – обещает господин Крыклий

Напомним, что для пользования электронным кабинетом водителя нужно пройти авторизацию. Перейти в электронный кабинет водителя можно по этой ссылке.