21 грудня минулого року в Україні запрацював електронний кабінет водія. Сьогодні стало відомо про перші результати його роботи.

Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій розповів на своїй сторінці у FB про перші результати.

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1. Майже 20 тис.користувачів, які провели понад 170 тис. сесій. (в середньому більше 8 сесій на користувача).

2. Понад 1600 разів сплатити за сервіс перевірки історії авто. Чудова можливість дізнатись про реальну історію авто, а не зі слів продавця.

“Тепер маємо наступну амбітну мету- кількість користувачів збільшити вдесятеро, а потім ще вдесятеро, і так до безкінечності, хоча ні, краще взагалі поневолити весь світ нашими електронними сервісами”, жартує Владислав Криклій

“Серед питань, які будуть вирішені найближчим часом - підключення Bank ID від Приватбанку, для більш зручної логінізації”, обіцяє пан Криклій.

Нагадаємо, що для користування електронним кабінетом водія потрібно пройти авторизацію. Перейти в електронний кабінет водія можна за цим посиланням.