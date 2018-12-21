Сьогодні в Україні запрацював електронний кабінет водія – он-лайн сервіс, що значно спрощує взаємодію власників автотранспорту з державними установами.

Наразі найбільші складнощі виникають з входом на сайт он-лайн сервісу. Доступ до е-Кабінету здійснюватиметься за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID.

Читайте також: ДФС змушує "євробляхерів" платити по 8500 гривень "добровільного внеску": відео

Отримання цифрового підпису – не надто проста процедура, ним користуються переважно юридичні особи. Його можна отримати в Акредитованому центрі сертифікації ключів (АЦСК) при фіскальній службі або в будь-якій іншій організації, уповноваженій видавати ключі електронного цифрового підпису фізичним і юридичним особам.

BankID (ідентифікація за допомогою банківської картки) поки що можливий лише через "Ощадбанк", "Радабанк", "Кредобанк", "Мотор-банк" та "ВостокБанк". Найпопулярнішого в Україні "Приватбанку" в переліку ідентифікаторів ще немає.

MobileID наразі може видати один з трьох українських операторів зв’язку – "Київстар". Для отримання MobileID необхідно бути контрактним абонентом. Але це ще не все – треба звернутись сервісний центр "Київстар" з паспортом та ідентифікаційним кодом. Процедура передбачає заміну sim-карти. До того ж користування MobileID від "Київстар" послуга платна. Зараз вона коштує 50 гривень на місяць. Підключити цю послугу на місяць, а потім відключити не так просто – для відключення потрібно звертатись в Центральний "АЦСК".

Умови отримання MobileID від "Київстар"

Vodafone також пропонує своїм клієнтам електронний цифровий підпис на основі технології Mobile ID. Щоправда послуга доступна лише бізнес-клієнтам. Для підключення Mobile ID послуг клієнту необхідно особисто відвідати Business Hub Vodafone, придбати SIM-карту з підтримкою технології Mobile ID і пройти процедуру реєстрації та генерації ключів. Вартість SIM-карти з підтримкою технології Mobile ID становить 100 грн. Підключення послуги ЕЦП терміном на 1 рік – 150 грн. Абонентська плата становить 15 грн на місяць. Для приватних абонентів послуга наразі недоступна.

Якщо ідентифікацю вдалось пройти успішно – подальше користування сервісом просте та зрозуміле. Весь процесс наочно показаний у відео інструкції:

За консультаціями що до роботи Електронного кабінету водія можна звертатись за телефоном (044) 290-19-88.