Риски заражения коронавирусом при передвижении в легковых автомобилях меньше, но они тоже существуют.

Один из наиболее рисковых с точки зрения подхватить COVID-19 способов – в общественном транспорте. Ведь возможность, что в толпе кто окажется инфицированным, очень велика. В индивидуальном транспорте риск значительно уменьшается, однако он тоже есть.

Журналисты "Авто24" проанализировали советы нескольких транспортных ведомств в мире и вывели общие правила поведения в персональном транспорте или такси.

Также интересно, какие функции в автомобиле стали нужны людям из-за Covid-19.

Носите маску даже внутри автомобиля. Если вы в такси, просите надеть маску водителя

Обязательно вымойте или продезинфицируйте руки до, во время и после поездки. Дверные ручки с обеих сторон автомобиля могут иметь следы вируса.

Прикрывайте рот салфеткой или локтем, когда кашляете или чихаете.

Выходя из автомобиля, забирайте все свои вещи и мусор.

Ограничьте количество людей в транспортном средстве как можно меньшим количеством – в идеале не более двух (касается взрослых и детей в возрасте от 12 лет)

Используйте самый большой автомобиль, доступный для такси или каршеринга или в семье.

Открывайте окна в автомобиле во время поездки, хотя бы на проветривание

Избегайте приема пищи в автомобиле

Меньше прикасайтесь к любым поверхностям

Старайтесь не говорить громко и не кричать в автомобиле

Чем длительнее путешествие, тем выше риск; сведите время в пути к возможному минимуму и не задерживайтесь в транспортном средстве до или после самой поездки

Каждый день мойте автомобиль, а особое внимание уделяйте местам соприкосновения с высоким риском, таким как дверные ручки, электронные кнопки и ремни безопасности. Моющего средства общего назначения достаточно, если в транспортном средстве был больной, следует использовать дезинфицирующее средство (например продукт на основе хлора).

Садитесь на заднее сиденье, подальше от водителя

В такси рассчитывайтесь бесконтактным методом

Главное:

Не ездите в транспорте, если у вас есть симптомы коронавируса.