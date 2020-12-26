По новым исследованиям Volvo и Harris Poll в США, в разгар пандемии коронавируса у американцев приоритеты безопасности и надежности продуктов и услуг стали выше, чем когда-либо ранее.

Поведенческие изменения, трансформация восприятия основных элементов безопасности, переменный характер ежедневного передвижения к месту работы, большая роль транспортных средств – основные факторы, которые анализировали эксперты. Отдельно изучали также функции, которые водители хотят видеть в автомобилях будущего.

Безопасность приобретает новое значение

Термин “безопасность” приобрело новое значение: американцы переосмысливают отношения с внешним миром, для многих автомобили и собственное жилье стали средствами надежной защиты. 82% респондентов считают, что понятие «безопасность» приобрело более широкое определение, чем полгода назад. Даже после окончания пандемии большинство собирается продолжать чаще использовать личный транспорт, тогда как аналогичное количество заявляет, что планирует меньше использовать общественный транспорт (50 %) и сервисы совместных поездок (47 %).

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Сейчас авто и жилье воспринимаются как безопасные места, многие люди стремятся их модернизировать, чтобы быть более приспособленными к современности — особенно молодые американцы. Из-за COVID-19, две трети (65 %) лиц в возрасте до 40 лет либо приобрели, либо рассматривают возможность приобретения автомобиля. Водители все чаще ищут надежные бренды автомобилей (84 %) и авто, известные своей безопасностью (81 %), отказываясь от приобретения автомобилей, которые «громко заявляют о себе». 67 % лиц считают, что такие авто — это моветон в актуальном экономическом климате. 63% заявляют, что сегодня готовы больше платить за безопасность транспорта, чем год назад.

Роль автомобилей во время пандемии

Ранее ежедневные поездки были источником стресса для водителей, однако обязательные правила самоизоляции изменили эту динамику. Сейчас автомобили играют новые роли для американцев: 8 из 10 респондентов, или 78 %, называют их “спасательным кругом” во время пандемии.

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Американцы относятся к авто как к средству “побега” от того, что сделало трудным год, но делают это разными способами.

63% сообщают, что вождение помогает снять стресс: в частности 3-е из 4-х миллениалов (75 %)

55 % молодых родителей использовали автомобиль как «зону изоляции»

Стресс на дороге уменьшился на 20% по сравнению с 2018 годом: 67 % опрошенных водителей отметили, что им теперь чего-то не хватает на пути к работе

Увеличение количества случаев неосторожного вождения

Даже при меньшем количестве авто на дорогах, неосторожное вождение остается проблемой. Недавно Национальная администрация безопасности дорожного движения в США сообщила о росте смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 29% в 2020 году*. Пустые дороги привели к увеличению скорости, в то время как последствия пандемии COVID-19 вызвали новые стрессы.

77 % американцев сообщают, что ездят с комфортной или немного повышенной скоростью, когда на дорогах мало автомобилей. 40 % признают, что пустая дорога соблазняет ездить на высокой скорости. Водители-миллениалы и поколение Z больше всего пытаются сфокусироваться на дороге, в то же время 2/3 говорят, что из-за пандемии они чаще отвлекаются за рулем (67 %).

Родители сталкиваются с уникальными факторами, связанными с COVID-19, что отвлекают во время вождения: например, попытка помочь ребенку в виртуальной школе, находясь за рулем. 15% признают, что так и делают.

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Поиск новых типов безопасных транспортных средств

Учитывая новую зависимость от автомобилей как средств для защиты, так и для “побега”, американцы проявили повышенный интерес к новым функциям безопасности. Они касаются сохранения здоровья и безопасности после завершения пандемии. К списку желаний водителей относительно функций авто относятся кондиционер со встроенной микрофильтрацией (53%) и процедуры санитарной обработки в стандартном пакете технического обслуживания (52%). Граждане ищут способы сделать маски, санитайзеры и дезинфицирующие средства доступнее.

Примерами нововведений, которых желают потребители, являются дезинфицирующее средство для телефона на консоли или специально отведенное место для хранения маски в авто (43 %).