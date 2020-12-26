За новим дослідженням Volvo та Harris Poll у США, у розпал пандемії коронавірусу в американців пріоритети безпеки та надійності продуктів і послуг стали вищими, ніж будь-коли раніше.

Поведінкові зміни, трансформація сприйняття основних елементів безпеки, змінний характер щоденного пересування до місця роботи, більша роль транспортних засобів — основні фактори, які аналізували експерти. Окремо вивчали також функції, які водії хочуть бачити в автомобілях майбутнього.

Безпека набуває нового значення

Термін “безпека” набув нового значення: американці переосмислюють стосунки із зовнішнім світом, для багатьох автомобілі та власне житло стали засобами надійного захисту. 82 % респондентів вважають, що поняття «безпека» набуло ширшого визначення, ніж півроку тому. Навіть після закінчення пандемії більшість збирається продовжувати частіше використовувати особистий транспорт, тоді як аналогічна кількість заявляє, що планує менше використовувати громадський транспорт (50 %) і сервіси спільних поїздок (47 %).

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Наразі авто та житло сприймаються як найбезпечніші місця, багато людей прагнуть їх модернізувати, щоби бути більш пристосованими до сучасності — особливо молоді американці. Через COVID-19, дві третини (65 %) осіб віком до 40 років або придбали, або розглядають можливість придбання автомобіля. Водії все частіше шукають надійні бренди автомобілів (84 %) та авто, відомі своєю безпекою (81 %), відмовляючись від придбання автомобілів, які «голосно заявляють про себе». 67 % осіб вважають, що такі авто — це моветон за актуального економічного клімату. 63 % заявляють, що сьогодні готові більше платити за безпеку транспорту, ніж рік тому.

Роль автомобілів під час пандемії

Раніше щоденні поїздки були джерелом стресу для водіїв, однак обов’язкові правила самоізоляції змінили цю динаміку. Зараз автомобілі відіграють нові ролі для американців: 8 із 10 респондентів, або 78 %, називають їх “рятувальним кругом” під час пандемії.

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Американці ставляться до авто як до засобу “втечі” від того, що зробило важким рік, але роблять це різними способами.

63 % повідомляють, що водіння допомагає знімати стрес: зокрема 3-є з 4-х міленіалів (75 %)

55 % молодих батьків використовували автомобіль як «зону ізоляції»

Стрес на дорозі зменшився на 20 %, порівнюючи з 2018 роком: 67 % опитаних водіїв зазначили, що їм тепер чогось не вистачає на шляху до роботи

Збільшення кількості випадків необережного водіння

Навіть за меншої кількості авто на дорогах, необережне водіння залишається проблемою. Нещодавно Національна адміністрація безпеки дорожнього руху у США повідомила про зростання смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 29 % у 2020 році*. Порожні дороги призвели до збільшення швидкості, тоді як наслідки пандемії COVID-19 викликали нові стреси.

77 % американців повідомляють, що їздять з комфортною або трохи підвищеною швидкістю, коли на дорогах мало автомобілів. 40 % визнають, що порожня дорога спокушає їздити на високій швидкості. Водії-міленіали та покоління Z найбільше намагаються сфокусуватися на дорозі, водночас 2/3 кажуть, що через пандемію вони частіше відволікаються за кермом (67 %).

Батьки зіштовхуються з унікальними факторами, пов’язаними з COVID-19, що відвертають увагу під час водіння: наприклад, спроба допомогти дитині у віртуальній школі, перебуваючи за кермом. 15 % визнають, що так і роблять.

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Пошук нових типів безпечних транспортних засобів

Враховуючи нову залежність від автомобілів як засобів для захисту, так і для “втечі”, американці виявили підвищений інтерес до нових функцій безпеки. Вони стосуються збереження здоров’я та безпеки після завершення пандемії. До списку бажань водіїв щодо функцій авто належать кондиціонер із вбудованою мікрофільтрацією (53 %) та процедури санітарної обробки у стандартному пакеті технічного обслуговування (52 %). Громадяни шукають способи зробити маски, санітайзери та дезінфікуючі засоби доступнішими.

Прикладами нововведень, яких бажають споживачі, є дезінфікуючий засіб для телефону на консолі або спеціально відведене місце для зберігання маски в авто (43 %).