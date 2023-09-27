Вчерашняя информация Авто24 о наличии в медицинских учреждениях Украины 4 095 генераторов получила продолжение: к тому количеству можем добавить еще 20 мощных дизельных станций Gelec Energy.

Приобрела и доставила генераторные установки в Украину благотворительная организация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" (Association Aide Médicale & Caritative France – Ukrainе). Четыре станции Gelec из указанного количества получила Харьковщина, остальные шестнадцать – Днепровщина, которая на днях подписала с исполнительным директором упомянутой ассоциации Дианой Дольс меморандум о сотрудничестве.

"Наша ассоциация еще с начала войны на востоке Украины помогает Днепропетровской области. Этот меморандум подписан, чтобы закрепить и углубить наше сотрудничество, касающееся как медицинских учреждений, так и проблем доступа к питьевой воде", - подчеркнула глава AMCFU Диана Дольс.

Подписание меморандума о сотрудничестве AMCFU с Днепровским областным советом. Фото: Днепропетровский облсовет

По словам главы депутатского корпуса области Николай Лукашука, все 16 мощных генераторов уже распределены по громадам области, где на них в сезон холодов и возможных аварийных отключений энергоснабжения большая потребность: оборудование в палатах интенсивной терапии, операционных блоках, помпы в кочегарках будут работать исправно.

Как говорится в сообщении французского завода Gelec Energy, среди отгруженных станций промышленного назначения есть генераторы Panther и Jaguar с достаточно мощным потенциалом как по силовым агрегатам для привода, так и непосредственно по установкам производства электроэнергии. Скажем, Jaguar-70YC имеет один из самых популярных рейтингов.

Отгрузка электрогенераторов из состава завода Gelec Energy во Франции. Фото: AMCFU

Производитель позиционирует "семидесятку" как автономный основной, дополнительный или аварийный источник энергии для офисных помещений, мастерских, ферм, объектов строительства, небольших больниц. Генератор выдает на-гора (1500 об/мин) постоянную мощность 50 кВт, а в аварийном режиме нагрузок 55 кВт и напряжение 230-400 В с частотой 50 Гц.

Здесь три фазы, автономность – 11 часов непрерывной работы. Привод генератора снабжает четырехцилиндровый дизельный двигатель рабочим объемом 4,21 л. На 1500 об/мин мотор производит мощность 60 кВт, то есть 81,5 л.

Днепропетровская площадка принимает генераторы "Ягуар" и "Пантера" от французских благотворителей – медицина громады будет иметь резервный свет в полном объеме. Фото: Днепропетровский облсовет