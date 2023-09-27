Вчорашня інформація Авто24 про наявність у медичних закладах України 4 095 генераторів отримала продовження: до тієї кількості можемо додати ще 20 потужних дизельних станцій Gelec Energy.

Придбала й доставила генераторні установки в Україну благодійна організація "Медична та благодійна допомога Франція-Україна" (Association Aide Médicale & Caritative France – Ukrainе). Чотири станції Gelec із зазначеної кількості отримала Харківщина, решту шістнадцять – Дніпровщина, яка цими днями підписала з виконавчим директором згаданої асоціації Діаною Дольс меморандум про співпрацю.

"Наша асоціація ще від початку війни на сході України допомагає Дніпропетровській області. Цей меморандум підписано, щоб закріпити та поглибити наше співробітництво, яке стосується як медичних закладів, так і проблем доступу до питної води", — підкреслила очільниця AMCFU Діана Дольс.

Підписання Меморандуму про співпрацю AMCFU з Дніпровською обласною радою. Фото: Дніпропетровська облрада

За словами голови депутатського корпусу області Микола Лукашука, усі 16 потужних генераторів вже розподілено по громадах області, де в них напередодні холодів і можливих аварійних відключень енергопостачання велика потреба: обладнання в палатах інтенсивної терапії, операційних блоках, помпи в кочегарках працюватимуть справно.

Як йдеться у повідомленні французького заводу Gelec Energy, з-поміж відвантажених станцій промислового призначення є генератори Panther і Jaguar з доволі потужним потенціалом як по силових агрегатах для приводу, так і безпосередньо по установках виробництва електроенергії. Скажімо, Jaguar-70YC має один з найпопулярніших рейтингів.

Відвантаження електрогенераторів зі складу заводу Gelec Energy у Франції. Фото: AMCFU

Виробник позиціює "семидесятку" як автономне основне, додаткове або аварійне джерело енергії для офісних приміщень, майстерень, фермських господарств, об’єктів будівництва, невеличких лікарень тощо. Генератор видає на-гора (1500 об/хв) постійну потужність 50 кВт, а в аварійному режимі навантажень 55 кВт та напругу 230-400 В з частотою 50 Гц.

Тут три фази, автономність – 11 годин безперервної роботи. Привід генератору забезпечує чотирициліндровий дизельний двигун робочим об'ємом 4,21 л. На 1500 об/хв мотор виробляє потужність 60 кВт, тобто 81,5 к.с.

Дніпропетровський майданчик приймає генератори "Ягуар" і "Пантера" від французьких благодійників – медицина громад матиме резервне світло у повному обсязі. Фото: Дніпропетровська облрада