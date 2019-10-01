Дело произошло в пригороде Детройта.

Автомобилисты, ехавшие по трассе через Оберн Хиллз в пригороде Детройта, были потрясены, увидев порнографическое видео на экране дорожного монитора.

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Полиция Оберн Хиллз сообщила, что видео воспроизводилось на рекламном щите на трассе Interstate 75 в течение 30 минут в субботу вечером. От водителей в полицию поступило немало сообщений. Один из водителей написал, что сначала подумал, что это реклама стрип-клуба, однако уже через мгновение он понял, что смотрит обычный порно-ролик.

Следователи рассказали репортерам канала WDIV-TV, что они обнаружили запись с камеры наблюдения в техническом помещении, из которого происходит управление электронным табло. На нем можно увидеть двух молодых людей, замаскированных капюшонами, которые проникли в техническое помещение и запустили трансляцию собственной видеозаписи. В настоящее время ведется расследование инцидента и розыск виновных.

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