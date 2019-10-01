Справа трапилась у передмісті Детройту.

Автомобілісти, що їхали трасою через Оберн Хіллз у передмісті Детройту, були приголомшені, побачивши порнографічне відео на екрані дорожнього монітору.

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Поліція Оберн Хіллз повідомила, що відео відтворювалося на рекламному щиті на трасі Interstate 75 протягом 30 хвилин у суботу ввечері. Від водіїв до поліції надійшло чимало повідомлень. Один з водіїв написав, що спочатку подумав, що це реклама стріп-клубу абощо, однак вже за мить він зрозумів, що дивиться звичайнісінький порно-ролик.



Слідчі розповіли репортерам каналу WDIV-TV, що вони виявили запис з камери спостереження у технічному приміщенні, з якого відбувається управління електронним табло. На ньому можна побачити двох молодих людей, замаскованих капюшонами, котрі проникли у технічне приміщення і запустили трансляцію власного відеозапису. Наразі ведеться розслідування інциденту та розшук винних.

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