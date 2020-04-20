Автошоу в Париже, которое должно было начаться в экспоцентре Порт де Версаль 1 октября 2020 года, отменили из-за коронавируса. Основной части программы – выставки автомобилей – не будет.

Теперь речь будет идти лишь о проведении некоторых отдельных мероприятий, таких как саммит экологической мобильности Moving on.

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Решение об отмене основной экспозиции организаторы приняли на фоне "беспрецедентного кризиса в области здравоохранения" и "экономического шока", который испытывают автопроизводители из-за пандемии коронавируса.



Как проходит Парижский автосалон / Фото Nouvelle-mercedes

Поэтому в условиях, когда останавливаются автозаводы и закрываются автосалоны, организаторы решили отказаться от проведения выставки.



Автошоу в Париже / Фото EPA

При этом организаторы продолжают искать альтернативные решения.



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Даже будучи дома на карантине, можно посещать самые интересные автомобильные музеи мира. В интернете есть немало ресурсов, которые позволят увидеть наиболее выдающиеся экспозиции.

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