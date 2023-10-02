В Умани состоялась торжественная передача спасателям ГСЧС сразу десяти мобильных автомастерских, приобретенных на средства членов Всеукраинского аграрного совета.

Это общий проект разных служб и волонтерских движений. Автомобили Iveco покупались на средства Аграрного совета, а инструменты и оборудование для комплектации мастерских приобрели его Величество принц Людвиг Баварский и граф Хубертус Нессельрод.

Спецтехника адресно вручена подразделениям ГСЧС из прифронтовых и деоккупированных областей, в частности, Сумской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Харьковской. Там в таких передвижных мастерских наибольшая потребность.

Для изготовления транспортных мастерских использовано шасси Iveco Daily 35S12 (115 л.с.) с коробкообразной надстройкой кузова и боковой дверью купейного типа. Это новые машины экологического формата Евро-6 с колесной формулой 4х2.

Передача техники мобильных автомастерских подразделениям ГСЧС. Фото: SaveUA

"Мы видим, как украинские спасатели ликвидируют последствия российских военных преступлений. Сбор, который мы объявили среди участников Всеукраинского аграрного совета для приобретения этих машин, был закрыт за несколько часов. Затем, мы обратились к его Высочеству принцу Людвига Баварского, постоянному партнеру нашего благотворительного фонда, с просьбой закупить оборудование для автомобилей. Установкой оснащения в машины уже непосредственно занимались сами спасатели", – рассказал глава Всеукраинского аграрного совета и благотворительного фонда SaveUA ("Сохрани Украину") Андрей Дикун.

Для комплектации кузовных ниш в летучках закуплены дискорезы, бензопилы, генераторы, домкраты, а также сотни других инструментов, как для ремонта техники, так и для спасения людей. Фото: SaveUA

Это не первая помощь украинских и вышеупомянутых зарубежных благотворителей. Ранее они уже передавали оборудование, инструменты для проведения поисково-спасательных работ.