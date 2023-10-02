В Умані відбулася урочиста передача рятувальникам ДСНС відразу десяти мобільних автомайстерень, придбаних за кошти членів Всеукраїнської аграрної ради.

Це спільний проєкт різних служб та волонтерських рухів. Автомобілі Iveco купувалися за кошти Аграрної ради, а інструменти та обладнання для комплектації майстерень придбали його Величність принц Людвіг Баварський та граф Хубертус Нессельрод.

Спецтехніка адресно вручена підрозділам ДСНС з прифронтових та деокупованих областей, зокрема, Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської й Харківської. Там у таких пересувних майстернях найбільша потреба.

Для побудови транспортних майстерень використано шасі Iveco Daily 35S12 (115 к.с.) з коробкоподібною надбудовою кузова та боковими дверима купейного типу. Це – нові машини екологічного формату Євро-6 з колісною формулою 4х2.

Передача техніки мобільних автомайстерень підрозділам ДСНС. Фото: SaveUA

"Ми бачимо, як українські рятувальники ліквідовують наслідки російських воєнних злочинів. Збір, який ми оголосили серед учасників Всеукраїнської Аграрної Ради для придбання цих машин, був “закритий” за декілька годин. Потім, ми звернулись до його Високості принца Людвіга Баварського, постійного партнера нашого благодійного фонду, з проханням закупити обладнання для автівок. Установкою оснащення в машини вже безпосередньо займались самі рятувальники", – розповів очільник Всеукраїнської аграрної ради та благодійного фонду SaveUA ("Збережи Україну") Андрій Дикун.

Для комплектації кузовних ніш в "летючках" закуплено дискорізи, бензопили, генератори, домкрати, а також сотні інших інструментів, як для ремонту техніки, так і для порятунку людей. Фото: SaveUA

Це не перша допомога українських та загаданих вище закордонних благодійників. Раніше вони вже передавали обладнання, інструменти для проведення пошуково-рятувальних робіт.