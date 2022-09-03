Недаром автомобильные инженеры изобрели столь сложный и недешевый агрегат, как автоматическая коробка передач. Ведь больше всего проблем у малоопытных водителей вызывает переключение передач механической (ручной) трансмиссии. "Авто 24" рассказывает, почему машина дёргается "всем телом" и как этого избегать.

Научиться ездить без рывков и дергания совсем нетрудно. Но для начала позвольте немного теории – с ней вам будет проще понять ход своих действий.

Механическая (неавтоматическая) трансмиссия автомобиля имеет как бы два конца. С одной стороны двигатель, с другой – колеса, на которые от этого двигателя нужно передать крутящий момент. Но напрямую, с мотора прямо на ось колеса, это сделать нельзя – в зависимости от дорожных условий крутящий момент нужно менять.

Схематически поток мощности следует таким путем: двигатель, сцепление, коробка передач, трансмиссионный вал, ведущие колеса. Сцепление может разрывать поток.

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Поэтому на пути крутящего момента между двигателем и колесами стоит коробка передач, которая, изменяя передачи, изменяет силу тяги на колесах. Эту тягу нельзя менять резко, мгновенно – нужен плавный переход. И для этого между двигателем и коробкой передач есть сцепление. Сцепление позволяет разъединять поток мощности, направляющийся от двигателя к коробке, и затем плавно соединять его снова. Настолько плавно, сколь плавно водитель отпускает педаль сцепления. Вот здесь и начинаются ошибки.

Почему машина дергается

Каким бы мощным ни был двигатель, иногда он бывает не только слабым, а просто беспомощным. Секрет в том, что заявленные величины мощности и крутящего момента двигатель отдает на более или менее высоких оборотах (порядка 2000 – 5000 об/мин). А на малых оборотах мотору, можно сказать, едва хватает сил на поддержание холостого хода. Стоит лишь немного нагрузить его на малых оборотах, как и возникают те самые дергания.

На внешней скоростной характеристике типичного ДВС видно, что и мощность, и крутящий момент на минимальных оборотах имеют минимальные значения.

Иными словами, дергание автомобиля – это следствие несогласованных оборотов на валах двигателя и трансмиссии. И один из инструментов этого согласования – сцепление.

Машина дергается по трем причинам:

Водитель отпустил педаль сцепления при чрезмерно малых оборотах двигателя. (Акцентируем – обороты слишком малы именно для данных условий движения. В некоторых случаях для плавного переключения бывает вполне достаточно и холостого хода мотора). Двигатель от чрезмерной нагрузки начинает глохнуть, но инерция движения машины проворачивает його через трансмиссию, двигатель, останавливаясь, противится этому – вот и получаются нежелательные дергания.

Водитель включил высокую передачу на малой скорости. Если вы, медленно двигаясь, скажем, по парковке, случайно "дали" четвертую, двигатель так же начнет глохнуть из-за чрезмерной нагрузки.

Водитель резко бросил педаль сцепления при высоких оборотах двигателя. Но это будет только один рывок, резкое ускорение, а мощная машина здесь может буквально прыгнуть вперед.

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По большому счету, для плавного переключения передач "на механике" нужно обеспечить две вещи:

Не бросать педаль сцепления резко. (Иногда такое допустимо, но о спортивных приемах вождения мы поговорим в другой раз).

Согласовывать обороты двигателя и валов трансмиссии. Это самый сложный момент, который можно долго описывать словами. Самое простое решение – получить правильные навыки во время практических занятий. Если коротко, после переключения передачи (хоть "вверх", хоть "вниз") двигатель должен оказаться на оборотах своего оптимального диапазона – обычно около 2000 – 3500 об/мин. Под такой результат нужно подгонять обороты двигателя в процессе отпускания педали сцепления, меняя скорость ее отпускания и нажатие акселератора.

Лайфхаки для начинающего

Путаница с педалями при переключении передач или трогании с места случается и у опытных водителей – все мы люди и все ошибаемся. Но отличие видавшего виды драйвера в том, что он машинально, не задумываясь, сделает те или иные манипуляции, чтобы мгновенно исправить ситуацию.

Если при неудачном переключении передач машина задергалась, самый простой способ немедленно прекратить это позорное явление – выжать сцепление. Двигатель со своими оборотами останется сам по себе, трансмиссия со своими – сама по себе. Пока сцепление выжато, поймите, в чем была ваша ошибка, и повторите попытку соединить двигатель с колесами.

Если на ходу двигатель в результате неудачного обращения с педалями заглох, можно быстро завести его, не перенося руку на замок зажигания или кнопку "Старт". Плавно отпустите сцепление при включенной передаче – мотор должен завестись. Но сразу после этого будьте готовы выжать сцепление вновь – ведь машина может снова задергаться (из-за несоответствия передачи скорости движения).

Если во время движения вы растерялись и не можете быстро понять, какую передачу вам включать, выбирайте более низкую из возможных вариантов. На ней меньше вероятность, что машина задергается или заглохнет – добавьте только больше “газа” при отпускании педали сцепления.

Работу педалями при переключении передач и трогании с места следует довести до автоматизма, чтобы оперировать ими, не отвлекаясь от дорожной обстановки.

Рекомендация Авто24

Проще всего получить навыки правильного переключения путём длительной практики. Если пользоваться автомобилем постоянно, переключения с течением времени перестанут быть проблемой. Но процесс можно ускорить, если несколько дней подряд потратить на тренировки. Найдите свободную от транспорта и людей дорогу, лучше загородную, пусть даже грунтовую. Хорошо ознакомьтесь с ней, чтобы меньше отвлекаться, так сказать, на навигацию, и устройте себе некий интенсив.

В течение получаса-часа разгоняйтесь и замедляйтесь до остановки, меняя темп с энергичного на медленный, со спортивного на "пенсионерский", с городского на "трассовый". И даже хорошо, если на дороге будут неровности или крутые повороты – каждый раз преодолевайте их с максимальной аккуратностью и переключением передач. При этом не разговаривайте с напарником и не включайте музыку, прислушивайтесь только к двигателю и к трансмиссии. После нескольких таких выездов вы почувствуете, что педали слушаются вас лучше.

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