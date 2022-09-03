Недаремно автомобільні інженери винайшли такий складний і недешевий агрегат, як автоматична коробка передач. Адже найбільше проблем у малодосвідчених водіїв викликає перемикання передач у механічній (ручній) трансмісії. “Авто 24” розповідає, чому машина смикається на механіці та як цього уникати.

Навчитися їздити без смикання зовсім не важко. Але для початку дозвольте трохи теорії – з нею вам буде простіше зрозуміти хід своїх дій.

Механічна (неавтоматична) трансмісія автомобіля має немов два кінці. З одного боку – двигун, з іншого – колеса, на які від цього двигуна треба передати обертовий момент. Але напряму, з мотора просто на вісь колеса, це зробити не можна – в залежності від дорожніх умов обертовий момент потрібно змінювати.

Схематично потік потужності прямує таким шляхом: двигун, зчеплення, коробка передач, трансмісійний вал, ведучі колеса. Зчеплення може розривати потік.

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Тому на шляху обертового моменту між двигуном і колесами стоїть коробка передач, яка, змінюючи передачі, змінює силу тяги на колесах. Цю тягу не виходить змінювати різко, миттєво – потрібен плавний перехід. І для цього між двигуном і коробкою передач є зчеплення. Зчеплення дозволяє роз’єднувати потік потужності, що прямує від двигуна до коробки, і потім плавно з’єднувати його. Настільки плавно, наскільки водій плавно відпускає педаль зчеплення. Ось тут і починаються помилки.

Чому машина смикається

Яким би потужним не був двигун, іноді він буває не те що слабким, а просто безпорадним. Секрет у тому, що заявлені величини потужності та обертового моменту двигун віддає на більш-менш високих обертах (порядку 2000 – 5000 об/хв). А на малих обертах мотору, можна сказати, ледве вистачає сил на підтримання холостого ходу. Варто лише трохи навантажити його на малих обертах, як і виникають ті самі смикання.

На зовнішній швидкісній характеристиці типового ДВЗ видно, що і потужність, і обертовий момент на мінімальних обертах мають мінімальні значення.

Інакше кажучи, смикання автомобіля – це наслідок неузгоджених обертів на валах двигуна і трансмісії. І один з інструментів цього узгодження – зчеплення.

Машина смикається через три причини:

Водій відпустив педаль зчеплення при замалих обертах двигуна. Наголошуємо – оберти замалі саме для даних умов руху. В деяких випадках для плавного перемикання буває цілком достатньо і холостого ходу мотора. Двигун від надмірного навантаження починає глухнути, але інерція руху машини провертає мотор через трансмісію, двигун, зупиняючись, противиться цьому – і маємо те саме небажане смикання.

Водій увімкнув зависоку передачу на малій швидкості. Якщо ви, повільно рухаючись, скажімо, по парковці, випадково “дали” четверту, двигун так само почне глухнути через надмірне навантаження.

Водій різко кинув педаль зчеплення при великих обертах двигуна. Але це буде лише один ривок, різке прискорення, а потужна машина тут може буквально стрибнути уперед.

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Для плавного перемикання передач “на механіці” треба забезпечити дві речі:

Не кидати педаль зчеплення різко . Іноді це допустимо, але про спортивні прийоми водіння ми поговоримо іншого разу.

Узгоджувати оберти двигуна і валів трансмісії. Це найскладніший момент, який можна довго описувати словами. Найпростіше рішення – отримати правильні навички під час практичних занять. Якщо коротко, після перемикання передачі (хоч “вгору”, хоч “вниз”) двигун має опинитися на обертах свого оптимального діапазону – зазвичай близько 2000 – 3500 об/хв. Під такий результат треба підганяти оберти мотора в процесі відпускання педалі зчеплення та швидкість процесу її відпускання.

Лайфхаки для початківця

Плутанина з педалями при перемиканні передач або рушанні з місця трапляється і в досвідчених водіїв – всі ми люди, всі помиляємося. Але відмінність бувалого драйвера у тому, що він машинально, не замислюючись, зробить ті чи інші маніпуляції, щоб миттєво виправити ситуацію.

Якщо при невдалому перемиканні передач машина засмикалася, найпростіший спосіб негайно припинити це явище – натиснути зчеплення. Двигун зі своїми обертами залишиться сам по собі, трансмісія зі своїми – сама по собі. Поки зчеплення натиснуте, зрозумійте, у чому була ваша помилка і повторить спробу з’єднати двигун з колесами.

Якщо на ходу двигун внаслідок невдалого поводження з педалями заглух, можна швидко завести його, не переносячи руку на замок запалювання або на кнопку “Старт”. Плавно відпустіть зчеплення при увімкненій передачі – мотор має завестися. Але відразу після цього будьте готові витиснути зчеплення знову – адже машина може знову засмикатись (через невідповідність передачі швидкості руху).

Якщо під час руху ви розгубилися і не можете швидко второпати, яку передачу вам вмикати, обирайте нижчу з можливих варіантів. На ній менше ймовірність, що машина засмикається або заглухне – додайте лише більше газу при відпусканні педалі зчеплення.

Роботу педалями при перемиканні передач і рушанні з місця треба довести до автоматизму, щоб оперувати ними, не відволікаючись від дорожньої обстановки.

Рекомендація Авто24

Найпростіше отримати навички правильного перемикання – шляхом тривалої практики. Якщо користуватися автомобілем постійно, перемикання з часом перестануть бути проблемою. Але процес можна прискорити, якщо кілька днів поспіль витратити на тренування. Знайдіть вільну від транспорту і людей дорогу, краще заміську, нехай навіть грунтову. Добре ознайомтеся з нею, щоб менше відволікатися, так би мовити, на навігацію, і влаштуйте такий собі інтенсив.

Протягом півгодини-години розганяйтеся та уповільнюйтеся до зупинки, змінюючи темп з енергійного на повільний, зі спортивного на “пенсіонерський”, з міського на “трасовий”. І навіть добре, якщо на дорозі будуть нерівності або круті повороти – щоразу долайте їх з максимальною акуратністю та перемиканням передач. При цьому не розмовляйте з напарником і не вмикайте музику, прислуховуйтеся лише до двигуна та до трансмісії. Вже після кількох таких виїздів ви відчуєте, що педалі слухаються вас краще.

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