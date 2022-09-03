Недаремно автомобільні інженери винайшли такий складний і недешевий агрегат, як автоматична коробка передач. Адже найбільше проблем у малодосвідчених водіїв викликає перемикання передач у механічній (ручній) трансмісії. “Авто 24” розповідає, чому машина смикається на механіці та як цього уникати.
Навчитися їздити без смикання зовсім не важко. Але для початку дозвольте трохи теорії – з нею вам буде простіше зрозуміти хід своїх дій.
Механічна (неавтоматична) трансмісія автомобіля має немов два кінці. З одного боку – двигун, з іншого – колеса, на які від цього двигуна треба передати обертовий момент. Але напряму, з мотора просто на вісь колеса, це зробити не можна – в залежності від дорожніх умов обертовий момент потрібно змінювати.
Схематично потік потужності прямує таким шляхом: двигун, зчеплення, коробка передач, трансмісійний вал, ведучі колеса. Зчеплення може розривати потік.
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Тому на шляху обертового моменту між двигуном і колесами стоїть коробка передач, яка, змінюючи передачі, змінює силу тяги на колесах. Цю тягу не виходить змінювати різко, миттєво – потрібен плавний перехід. І для цього між двигуном і коробкою передач є зчеплення. Зчеплення дозволяє роз’єднувати потік потужності, що прямує від двигуна до коробки, і потім плавно з’єднувати його. Настільки плавно, наскільки водій плавно відпускає педаль зчеплення. Ось тут і починаються помилки.
Чому машина смикається
Яким би потужним не був двигун, іноді він буває не те що слабким, а просто безпорадним. Секрет у тому, що заявлені величини потужності та обертового моменту двигун віддає на більш-менш високих обертах (порядку 2000 – 5000 об/хв). А на малих обертах мотору, можна сказати, ледве вистачає сил на підтримання холостого ходу. Варто лише трохи навантажити його на малих обертах, як і виникають ті самі смикання.
На зовнішній швидкісній характеристиці типового ДВЗ видно, що і потужність, і обертовий момент на мінімальних обертах мають мінімальні значення.
Інакше кажучи, смикання автомобіля – це наслідок неузгоджених обертів на валах двигуна і трансмісії. І один з інструментів цього узгодження – зчеплення.
Машина смикається через три причини:
- Водій відпустив педаль зчеплення при замалих обертах двигуна. Наголошуємо – оберти замалі саме для даних умов руху. В деяких випадках для плавного перемикання буває цілком достатньо і холостого ходу мотора. Двигун від надмірного навантаження починає глухнути, але інерція руху машини провертає мотор через трансмісію, двигун, зупиняючись, противиться цьому – і маємо те саме небажане смикання.
- Водій увімкнув зависоку передачу на малій швидкості. Якщо ви, повільно рухаючись, скажімо, по парковці, випадково “дали” четверту, двигун так само почне глухнути через надмірне навантаження.
- Водій різко кинув педаль зчеплення при великих обертах двигуна. Але це буде лише один ривок, різке прискорення, а потужна машина тут може буквально стрибнути уперед.
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Для плавного перемикання передач “на механіці” треба забезпечити дві речі:
- Не кидати педаль зчеплення різко. Іноді це допустимо, але про спортивні прийоми водіння ми поговоримо іншого разу.
- Узгоджувати оберти двигуна і валів трансмісії. Це найскладніший момент, який можна довго описувати словами. Найпростіше рішення – отримати правильні навички під час практичних занять. Якщо коротко, після перемикання передачі (хоч “вгору”, хоч “вниз”) двигун має опинитися на обертах свого оптимального діапазону – зазвичай близько 2000 – 3500 об/хв. Під такий результат треба підганяти оберти мотора в процесі відпускання педалі зчеплення та швидкість процесу її відпускання.
Лайфхаки для початківця
Плутанина з педалями при перемиканні передач або рушанні з місця трапляється і в досвідчених водіїв – всі ми люди, всі помиляємося. Але відмінність бувалого драйвера у тому, що він машинально, не замислюючись, зробить ті чи інші маніпуляції, щоб миттєво виправити ситуацію.
- Якщо при невдалому перемиканні передач машина засмикалася, найпростіший спосіб негайно припинити це явище – натиснути зчеплення. Двигун зі своїми обертами залишиться сам по собі, трансмісія зі своїми – сама по собі. Поки зчеплення натиснуте, зрозумійте, у чому була ваша помилка і повторить спробу з’єднати двигун з колесами.
- Якщо на ходу двигун внаслідок невдалого поводження з педалями заглух, можна швидко завести його, не переносячи руку на замок запалювання або на кнопку “Старт”. Плавно відпустіть зчеплення при увімкненій передачі – мотор має завестися. Але відразу після цього будьте готові витиснути зчеплення знову – адже машина може знову засмикатись (через невідповідність передачі швидкості руху).
- Якщо під час руху ви розгубилися і не можете швидко второпати, яку передачу вам вмикати, обирайте нижчу з можливих варіантів. На ній менше ймовірність, що машина засмикається або заглухне – додайте лише більше газу при відпусканні педалі зчеплення.
Роботу педалями при перемиканні передач і рушанні з місця треба довести до автоматизму, щоб оперувати ними, не відволікаючись від дорожньої обстановки.
Рекомендація Авто24
Найпростіше отримати навички правильного перемикання – шляхом тривалої практики. Якщо користуватися автомобілем постійно, перемикання з часом перестануть бути проблемою. Але процес можна прискорити, якщо кілька днів поспіль витратити на тренування. Знайдіть вільну від транспорту і людей дорогу, краще заміську, нехай навіть грунтову. Добре ознайомтеся з нею, щоб менше відволікатися, так би мовити, на навігацію, і влаштуйте такий собі інтенсив.
Протягом півгодини-години розганяйтеся та уповільнюйтеся до зупинки, змінюючи темп з енергійного на повільний, зі спортивного на “пенсіонерський”, з міського на “трасовий”. І навіть добре, якщо на дорозі будуть нерівності або круті повороти – щоразу долайте їх з максимальною акуратністю та перемиканням передач. При цьому не розмовляйте з напарником і не вмикайте музику, прислуховуйтеся лише до двигуна та до трансмісії. Вже після кількох таких виїздів ви відчуєте, що педалі слухаються вас краще.
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