В субботу велогонки пройдут в самом центре, а в воскресенье – в центре города.

В связи с проведением в столице велосипедных гонок "Race Horizon Park 2019" 25-26 мая на некоторых улицах города движение транспортных средств будет ограничено, сообщает Патрульная полиция Киева.

25 мая "Race Horizon Park Maidan" будет проходить с 5:30 до 17:30 по маршруту:

от улицы Михайловской по улице Крещатик – бульвар Т. Шевченко – площадь Победы – проспект Победы – разворот перед Шулявским путепроводом – проспект Победы – площадь Победы – бульвар Т. Шевченко – улица Крещатик.

26 мая "Race Horizon Park Classic" будет проходить с 6:00 до 17:00 по маршруту:

улица М. Гринченко – улица В. Брожко (Кировоградская) – проспект Лобановского – улица Головко – Протасов Яр – улица Н. Гринченко.

Просьба учесть эту информацию и запланировать маршруты движения в объезд этих участков.

Напомним, что полиция посоветовала, как не потерять велосипед.