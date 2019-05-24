В суботу велоперегони пройдуть в самому центрі, а в неділю – в середмісті.

У зв'язку із проведенням в столиці велосипедних перегонів "Race Horizon Park 2019" 25-26 травня на деяких вулицях міста рух транспортних засобів буде обмежено, повідомляє Патрульна Поліція Києва.

25 травня "Race Horizon Park Maidan" буде проходити з 5:30 до 17:30 за маршрутом:

від вулиці Михайлівської по вулиці Хрещатик — бульвар Т. Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги — розворот перед Шулявським шляхопроводом — проспект Перемоги — площа Перемоги — бульвар Т. Шевченка — вулиця Хрещатик.

26 травня "Race Horizon Park Classic" буде проходити з 6:00 до 17:00 за маршрутом:

вулиця М. Грінченка — вулиця В. Брожка (Кіровоградська) — проспект Лобановського — вулиця Головка — Протасів Яр — вулиця М. Грінченка.

Прохання врахувати цю інформацію та запланувати маршрути руху в об'їзд цих ділянок.

Нагадаємо, що поліція порадила, як не втратити велосипед.