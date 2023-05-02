Глава МВД сообщил, что в сентябре планируется перевести куплю-продажу автомобилей в "Дію", зарегистрировать авто в салоне можно будет уже в июне.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко анонсировал новации в сервисах купли-продажи автомобилей: в июне текущего года зарегистрировать автомобиль можно будет непосредственно в салоне, в августе номера можно будет приобрести онлайн, а в сентябре весь процесс купли-продажи авто переводится в цифровой вариант.

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"Уже в сентябре с Минцифрой планируем весь процесс купли-продажи автомобилей перевести в цифровой вариант – в "Дію". Нужны будут только продавец-покупатель и два смартфона у них. Ликвидируем обязательную техническую экспертизу – людям не нужно будет стоять в очередях, давать возможные взятки – техническая экспертиза останется только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто», – рассказал Клименко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что регистрация автомобиля автосалонами будет возможна уже в июне. "Человек приходит в автосалон, покупает автомобиль и получает там техпаспорт и номерной знак. То есть в сервисный центр гражданину не нужно будет приезжать", - добавил министр.

Кроме того, по словам Клименко, будут отменены транзитные номера, которых выдавалось в год примерно полтора миллиона.

"В августе планируем ввести онлайн-покупку номерных знаков. Каждый гражданин сможет проверить, какие знаки есть, забронировать онлайн на 10 суток и приобрести в удобное время", - рассказал глава МВД.