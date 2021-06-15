Клиентская база собиралась американским подразделением концерна Volkswagen в течение семи лет.

Поставщик, который используется многими представительствами концерна Volkswagen в Соединенных Штатах и Канаде, оказался причастным к утечке конфиденциальной информации о 3,3 миллиона владельцев автомобилей и попаданию ее к третьей стороне.

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В конце прошлой недели компания Volkswagen of America обнародовала заявление, в котором сказано, что компания Shift Digital, услугами которой пользуются Audi, Volkswagen и некоторые уполномоченные представительства по всей Северной Америке, имела электронный файл, который собирал данные про продажи и маркетинг в период с 2014 по 2019 год. Электронный документ был незащищенным и попал к третьей стороне. Volkswagen говорит, что номера телефонов и адреса электронной почты владельцев потенциально скомпрометированы, а в некоторых случаях и данные о транспортных средствах, которые были приобретены, арендованы или запрошены.

Кроме того, Auto News сообщает, что у 90 000 владельцев и будущих покупателей Audi также было нарушены конфиденциальные данные, в отношении права приобретения и аренды, включая номера водительских удостоверений. Небольшое количество записей также включало даты рождения, номера социального страхования и номера счетов.

“Мы считаем, что данные были получены, когда поставщик оставил незащищенные электронные данные в какой-то момент между августом 2019 года и маем 2021 года, когда мы установили источник инцидента”, – заявил президент Audi of America Даниэль Вайссланд в электронном письме дилерам, добавив, что информация “не касается всех дилеров, но коснется большинства, если не всех, дилеров, которые используют программу Enterprise Lead Management (ELM), что предлагается компанией Shift Digital”.

В заявлении Volkswagen сказано, что изготовитель автомобилей будет предлагать бесплатные услуги кредитной защиты примерно 90 000 из тех клиентов, чьи данные (номера водительских прав, номера социального страхования, номера счетов и даты рождения) попали к третьей стороне.