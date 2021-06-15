Клієнтська база збиралась американським підрозділом концерну Volkswagen протягом семи років.

Постачальник, який використовується багатьма представництвами концерну Volkswagen у Сполучених Штатах та Канаді, виявився причетним до витоку конфіденційної інформації про 3,3 мільйони власників автомобілів та потрапляння її до третьої сторони.

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Наприкінці минулого тижня компанія Volkswagen of America оприлюднила заяву, в якій сказано, що компанія Shift Digital, послугами якої користуються Audi, Volkswagen та деякі уповноважені представництва по всій Північній Америці, мала електронний файл, що збирав дані про продажі та маркетинг у період з 2014 по 2019 рік. електронний документ був незахищеним і потрапив до третьої сторони. Volkswagen заявляє, що потенційно скомпрометовано номери телефонів та адреси електронної пошти власників, а в деяких випадках також дані про транспортні засоби, які були придбані, орендовані або запитані.

Крім того, Auto News повідомляє, що у 90 000 власників та майбутніх покупців Audi також було порушено конфіденційні дані, щодо права придбання та оренди, включаючи номери водійських посвідчень. Невелика кількість записів також включала дати народження, номери соціального страхування та номери рахунків.

“Ми вважаємо, що дані були отримані, коли постачальник залишив незахищені електронні дані в якийсь момент між серпнем 2019 року і травнем 2021 року, коли ми встановили джерело інциденту”, – заявив президент Audi of America Даніель Вайссланд у електронному листі дилерам, додавши, що інформація “не стосується всіх дилерів, але торкнеться більшості, якщо не всіх, дилерів, які використовують програму Enterprise Lead Management (ELM), що пропонується компанією Shift Digital”.

У заяві Volkswagen сказано, що виробник автомобілів буде пропонувати безкоштовні послуги кредитного захисту приблизно 90 000 з тих клієнтів, чиї дані (номери водійських прав, номери соціального страхування, номери рахунків та дати народження) потрапили до третьої сторони.