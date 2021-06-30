Скоростной роскошный катер был создан по мотивам гиперкара Lamborghini Sian FKP 37.

Судно, созданное совместными усилиями Lamborghini и Tecnomar получило простое название – “63”. Эта цифра одновременно является показателем длины судна, его скорости, тиража и отсылкой к гиперкару Lamborghini Sian.

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Внешний вид лодки представляет собой смесь дизайнерских реплик из автомобильного мира. Символизм Lamborghini выражен внешним контуром судна, при этом корпус и надстройка черпают вдохновение в дизайне суперкаров 1960-х и 70-х годов – Miura и Countach.

Мощность судна обеспечивают два двигателя MAN V12 с отдачей по 2000 л. с. каждый. Они обеспечивают этой 19-метровой (63-футовой) лодке максимальную скорость в 63 узла, равную 115,4 км/ч в наземной скорости. Очень мало счастливых людей знают, как такая скорость ощущается на воде.

Фото: Tecnomar Lamborghini 63 / Autoevolution

Кто является первым из 63 удачливых покупателей суперкатера – неизвестно, однако в числе будущих владельцев Tecnomar Lamborghini 63 является чемпион по ММА Конор МакГрегор.