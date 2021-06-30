Швидкісний розкішний катер був створений за мотивами гіперкара Lamborghini Sian FKP 37.

Судно, створене спільними зусиллями Lamborghini та Tecnomar отримало просту назву – “63”. Ця цифра одночасно є показником довжини човна, його швидкості, тиражу та відсиланням до гіперкара Lamborghini Sian.

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Зовнішній вигляд човна являє собою суміш дизайнерських реплік з автомобільного світу. Символізм Lamborghini виражений зовнішнім контуром судна, при цьому корпус і надбудова черпають натхнення у дизайні суперкарів 1960-х та 70-х років – Miura та Countach.

Потужність судну забезпечують два двигуни MAN V12 з віддачею по 2000 к.с. кожен. Вони забезпечують цьому 19-метровому (63-футовому) човну максимальну швидкість у 63 вузли, що дорівнює 115,4 км/год у наземній швидкості. Дуже мало щасливих людей знають, як така швидкість відчувається на воді.

Фото: Tecnomar Lamborghini 63 / Autoevolution

Хто є першим із 63 щасливих покупців суперкатера – невідомо, однак у числі майбутніх власників Tecnomar Lamborghini 63 є чемпіон з ММА Конор МакГрегор.