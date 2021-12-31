Новые ограничения для водителей, которые сдавали практический экзамен на автомобили с автоматической трансмиссией, уже действуют.

Как сообщили в главном сервисном центре МВД, первые удостоверение водителя у которых есть отметка в виде кода "78" уже начали выдавать новым водителям Хмельнитчины.

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"Эта загадочная цифра говорит о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач. При ее наличия водители смогут управлять ТС только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой", – сказано в сообщении.

Напомним, что с 29 декабря вступило в силу постановление Кабмина которое содержит огромный список ограничений для водителей.