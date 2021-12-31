Нові обмеження для водіїв, які складали практичний іспит на автомобілі з автоматичною трансмісією, вже діють.

Як повідомили у головному сервісному центрі МВС, перші посвідчення водія у яких є відмітка у вигляді коду "78" вже почали видавати новим водіям Хмельниччини.

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"Ця загадкова цифра говорить про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач. За її наявності водії зможуть керувати ТЗ лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності — з будь-якою", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що з 29 грудня вступила в силу постанова Кабміну яка містить величезний список обмежень для водіїв.