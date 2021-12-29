29 грудня набуває чинності постанова Кабміну про запровадження додаткових обмежень для водіїв, відмітки про які будуть міститись у посвідченні водія.

Найбільший резонанс викликало обмеження яке стосується права керувати автомобілем з механічною коробкою передач, якщо екзамен по водінню був зданий на автомобілі з автоматичною трансмісією. Проте у постанові Кабміну міститься чимало інших обмежень.

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"Сьогодні набувають чинності зміни до посвідчення водія. До нього можуть вноситися різні обмеження. Наприклад, радіус використання транспортного засобу від місця проживання, час доби, наявність пасажирів, дозволена швидкість", - пише на своїй сторінці у соцмережі юрист Володимир Караваєв.

"На жаль, у постанові КМУ немає відповіді – хто і як прийматиме рішення щодо таких обмежень? У ЄС їх запроваджують на підставі психофізіологічної експертизи. Але у нас її проходять лише водії-профі. І лише на вимогу роботодавця", - зауважує юрист.

Список обмежень довжелезний та виглядає наступним чином:

Водій (медичні причини)

Засіб корекції та/або захисту зору.

Окуляри.

Контактна лінза (контактні лінзи).

Пов’язка на око.

Окуляри або контактні лінзи.

Спеціальний оптичний пристрій.

Слуховий апарат/засіб для спілкування.

Протези кінцівок/ортези на кінцівки.

Протез верхньої кінцівки (протези верхніх кінцівок)/ортез на верхню кінцівку (ортези на верхні кінцівки).

Протез нижньої кінцівки (протези нижніх кінцівок)/ортез на нижню кінцівку (ортези на нижні кінцівки).

Пристосування транспортного засобу

Модифікована трансмісія.

Автоматичний вибір передатного числа.

Пристосований пристрій управління трансмісією.

Модифіковане зчеплення.

Пристосована педаль зчеплення.

Зчеплення, що приводиться в дію рукою.

Автоматичне зчеплення.

Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалі зчеплення.

Модифіковані гальмові системи.

Пристосована педаль гальма.

Педаль гальма, пристосована до натискання лівою стопою.

Ковзна педаль гальма.

Педаль гальма, установлена під кутом.

Гальмо, що приводиться в дію рукою.

Максимальна сила дії на гальма __ Н (-1) (наприклад: ‘20.07(300 Н)’).

Пристосоване стоянкове гальмо.

Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалі гальма.

Гальмо, що приводиться в дію коліном.

Дія на гальмову систему забезпечується зовнішнім зусиллям.

Модифікована система акселератора.

Пристосована педаль акселератора.

Педаль акселератора, установлена під кутом.

Акселератор, що приводиться в дію рукою.

Акселератор, що приводиться в дію коліном.

Дія на акселератор забезпечується зовнішнім зусиллям.

Педаль акселератора зліва.

Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалі акселератора.

Пристосування педалі та обмежувач ходу педалі.

Додатковий комплект паралельних педалей.

Педалі на (або майже на) одному рівні.

Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалей акселератора та гальма, коли на педалі діють не стопою.

Піднята підлога.

Комбіновані системи робочого гальма та акселератора.

Акселератор та робоче гальмо у вигляді комбінованої системи, якою управляють однією рукою.

Акселератор та робоче гальмо у вигляді комбінованої системи, якою управляють за допомогою зовнішнього зусилля.

Комбіновані системи робочого гальма, акселератора та рульового керування.

Акселератор, робоче гальмо та рульове керування у вигляді комбінованої системи, якою управляють за допомогою зовнішнього зусилля однією рукою.

Акселератор, робоче гальмо та рульове керування у вигляді комбінованої системи, якою управляють за допомогою зовнішнього зусилля двома руками.

Модифіковане розташування важелів керування (вимикачі фар, склоочисники, склоомивач, звуковий сигнал, покажчики повороту тощо).

Пристрої керування, якими управляють, не відпускаючи пристрою рульового керування.

Пристрої керування, якими управляють лівою рукою, не відпускаючи пристрою рульового керування.

Пристрої керування, якими управляють правою рукою, не відпускаючи пристрою рульового керування.

Пристрої керування, якими управляють, не відпускаючи пристрою рульового керування.

Модифіковане рульове керування.

Максимальна сила дії на рульове керування __ Н (-2) (наприклад: ‘40.01(140 Н)’).

Пристосоване кермо (ширша/товстіша секція керма, зменшений діаметр тощо).

Пристосоване положення керма.

Рульове керування, яке приводять у дію стопою.

Допоміжний пристрій біля керма.

Альтернативна пристосована система рульового керування, яку приводять в дію однією кистю/рукою.

Альтернативна пристосована система рульового керування, яку приводять в дію двома кистями/руками.

Модифіковані пристрої заднього/бокового виду.

Пристосований пристрій заднього виду.

Додатковий внутрішній пристрій, що забезпечує боковий вид.

Пристрій, що дає змогу бачити мертву зону.

Положення сидіння водія.

Висота сидіння водія для забезпечення нормального виду та на нормальній відстані від керма і педалей.

Сидіння водія, пристосоване до форми тіла.

Сидіння водія з боковими виступами для гарної стійкості.

Сидіння водія з підлокітником.

Пристосований ремінь безпеки.

Тип ременя безпеки з підкладкою для гарної стійкості.

Лише для визначеного номера транспортного засобу/шасі (ідентифікаційний номер транспортного засобу).

Модифікації мотоциклів (обов’язкове використання підкоду).

Гальмо з однопоршневим супортом/одним циліндром.

Пристосоване гальмо переднього колеса.

Пристосоване гальмо заднього колеса.

Пристосований акселератор.

Висота сидіння, що дає змогу водію в положенні сидячи одночасно ставити обидві стопи на землю та утримувати мотоцикл у рівновазі під час зупинення та стояння.

Максимальна сила дії на гальмо переднього колеса __ Н (-3) (наприклад: “44.09(140 Н)”).

Максимальна сила дії на гальма заднього колеса __ Н (-4) (наприклад: “44.10(240 Н)”).

Пристосована підставка для ніг.

Пристосована ручка.

Лише мотоцикл з боковим причепом.

Лише триколісні мотоцикли.

Лише для транспортних засобів, що мають більш ніж два колеса і не потребують урівноважування водієм для рушання, зупинення та стояння.

Літери, що використовуються в поєднанні з кодами від 01 до 44 з метою уточнення:

a - лівий;

b - правий;

c - рука (кисть);

d - стопа;

e - середній;

f - рука;

g - великий палець руки.

Коди на позначення обмежень

Керування транспортним засобом лише в денні години (наприклад, починаючи через годину після сходу сонця і закінчуючи за годину до заходу сонця).

Керування транспортним засобом лише в радіусі __ км від місця проживання власника або лише в межах міста/регіону.

Керування транспортним засобом без пасажирів.

Тільки для їзди із швидкістю не більш ніж __ км/год.

Керування дозволено лише в супроводі власника посвідчення водія щонайменше еквівалентної категорії.

Без причепа.

Заборона керування транспортним засобом на автомагістралях.

Заборона керування транспортним засобом під впливом алкоголю.

Лише для керування транспортними засобами, обладнаними алкозамком відповідно до норми ДСТУ EN 50436-1:2016 (EN 50436-1:2014, IDT) та/або ДСТУ EN 50436-2:2016 (EN 50436-2:2014, IDT). Зазначення дати закінчення строку дійсності необов’язкове (наприклад: “69” або “69(01.01.2016)”).

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