29 грудня набуває чинності постанова Кабміну про запровадження додаткових обмежень для водіїв, відмітки про які будуть міститись у посвідченні водія.
Найбільший резонанс викликало обмеження яке стосується права керувати автомобілем з механічною коробкою передач, якщо екзамен по водінню був зданий на автомобілі з автоматичною трансмісією. Проте у постанові Кабміну міститься чимало інших обмежень.
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"Сьогодні набувають чинності зміни до посвідчення водія. До нього можуть вноситися різні обмеження. Наприклад, радіус використання транспортного засобу від місця проживання, час доби, наявність пасажирів, дозволена швидкість", - пише на своїй сторінці у соцмережі юрист Володимир Караваєв.
"На жаль, у постанові КМУ немає відповіді – хто і як прийматиме рішення щодо таких обмежень? У ЄС їх запроваджують на підставі психофізіологічної експертизи. Але у нас її проходять лише водії-профі. І лише на вимогу роботодавця", - зауважує юрист.
Список обмежень довжелезний та виглядає наступним чином:
Водій (медичні причини)
- Засіб корекції та/або захисту зору.
- Окуляри.
- Контактна лінза (контактні лінзи).
- Пов’язка на око.
- Окуляри або контактні лінзи.
- Спеціальний оптичний пристрій.
- Слуховий апарат/засіб для спілкування.
- Протези кінцівок/ортези на кінцівки.
- Протез верхньої кінцівки (протези верхніх кінцівок)/ортез на верхню кінцівку (ортези на верхні кінцівки).
- Протез нижньої кінцівки (протези нижніх кінцівок)/ортез на нижню кінцівку (ортези на нижні кінцівки).
Пристосування транспортного засобу
- Модифікована трансмісія.
- Автоматичний вибір передатного числа.
- Пристосований пристрій управління трансмісією.
- Модифіковане зчеплення.
- Пристосована педаль зчеплення.
- Зчеплення, що приводиться в дію рукою.
- Автоматичне зчеплення.
- Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалі зчеплення.
- Модифіковані гальмові системи.
- Пристосована педаль гальма.
- Педаль гальма, пристосована до натискання лівою стопою.
- Ковзна педаль гальма.
- Педаль гальма, установлена під кутом.
- Гальмо, що приводиться в дію рукою.
- Максимальна сила дії на гальма __ Н (-1) (наприклад: ‘20.07(300 Н)’).
- Пристосоване стоянкове гальмо.
- Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалі гальма.
- Гальмо, що приводиться в дію коліном.
- Дія на гальмову систему забезпечується зовнішнім зусиллям.
- Модифікована система акселератора.
- Пристосована педаль акселератора.
- Педаль акселератора, установлена під кутом.
- Акселератор, що приводиться в дію рукою.
- Акселератор, що приводиться в дію коліном.
- Дія на акселератор забезпечується зовнішнім зусиллям.
- Педаль акселератора зліва.
- Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалі акселератора.
- Пристосування педалі та обмежувач ходу педалі.
- Додатковий комплект паралельних педалей.
- Педалі на (або майже на) одному рівні.
- Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалей акселератора та гальма, коли на педалі діють не стопою.
- Піднята підлога.
- Комбіновані системи робочого гальма та акселератора.
- Акселератор та робоче гальмо у вигляді комбінованої системи, якою управляють однією рукою.
- Акселератор та робоче гальмо у вигляді комбінованої системи, якою управляють за допомогою зовнішнього зусилля.
- Комбіновані системи робочого гальма, акселератора та рульового керування.
- Акселератор, робоче гальмо та рульове керування у вигляді комбінованої системи, якою управляють за допомогою зовнішнього зусилля однією рукою.
- Акселератор, робоче гальмо та рульове керування у вигляді комбінованої системи, якою управляють за допомогою зовнішнього зусилля двома руками.
- Модифіковане розташування важелів керування (вимикачі фар, склоочисники, склоомивач, звуковий сигнал, покажчики повороту тощо).
- Пристрої керування, якими управляють, не відпускаючи пристрою рульового керування.
- Пристрої керування, якими управляють лівою рукою, не відпускаючи пристрою рульового керування.
- Пристрої керування, якими управляють правою рукою, не відпускаючи пристрою рульового керування.
- Пристрої керування, якими управляють, не відпускаючи пристрою рульового керування.
- Модифіковане рульове керування.
- Максимальна сила дії на рульове керування __ Н (-2) (наприклад: ‘40.01(140 Н)’).
- Пристосоване кермо (ширша/товстіша секція керма, зменшений діаметр тощо).
- Пристосоване положення керма.
- Рульове керування, яке приводять у дію стопою.
- Допоміжний пристрій біля керма.
- Альтернативна пристосована система рульового керування, яку приводять в дію однією кистю/рукою.
- Альтернативна пристосована система рульового керування, яку приводять в дію двома кистями/руками.
- Модифіковані пристрої заднього/бокового виду.
- Пристосований пристрій заднього виду.
- Додатковий внутрішній пристрій, що забезпечує боковий вид.
- Пристрій, що дає змогу бачити мертву зону.
- Положення сидіння водія.
- Висота сидіння водія для забезпечення нормального виду та на нормальній відстані від керма і педалей.
- Сидіння водія, пристосоване до форми тіла.
- Сидіння водія з боковими виступами для гарної стійкості.
- Сидіння водія з підлокітником.
- Пристосований ремінь безпеки.
- Тип ременя безпеки з підкладкою для гарної стійкості.
- Лише для визначеного номера транспортного засобу/шасі (ідентифікаційний номер транспортного засобу).
Модифікації мотоциклів (обов’язкове використання підкоду).
- Гальмо з однопоршневим супортом/одним циліндром.
- Пристосоване гальмо переднього колеса.
- Пристосоване гальмо заднього колеса.
- Пристосований акселератор.
- Висота сидіння, що дає змогу водію в положенні сидячи одночасно ставити обидві стопи на землю та утримувати мотоцикл у рівновазі під час зупинення та стояння.
- Максимальна сила дії на гальмо переднього колеса __ Н (-3) (наприклад: “44.09(140 Н)”).
- Максимальна сила дії на гальма заднього колеса __ Н (-4) (наприклад: “44.10(240 Н)”).
- Пристосована підставка для ніг.
- Пристосована ручка.
- Лише мотоцикл з боковим причепом.
- Лише триколісні мотоцикли.
- Лише для транспортних засобів, що мають більш ніж два колеса і не потребують урівноважування водієм для рушання, зупинення та стояння.
Літери, що використовуються в поєднанні з кодами від 01 до 44 з метою уточнення:
- a - лівий;
- b - правий;
- c - рука (кисть);
- d - стопа;
- e - середній;
- f - рука;
- g - великий палець руки.
Коди на позначення обмежень
- Керування транспортним засобом лише в денні години (наприклад, починаючи через годину після сходу сонця і закінчуючи за годину до заходу сонця).
- Керування транспортним засобом лише в радіусі __ км від місця проживання власника або лише в межах міста/регіону.
- Керування транспортним засобом без пасажирів.
- Тільки для їзди із швидкістю не більш ніж __ км/год.
- Керування дозволено лише в супроводі власника посвідчення водія щонайменше еквівалентної категорії.
- Без причепа.
- Заборона керування транспортним засобом на автомагістралях.
- Заборона керування транспортним засобом під впливом алкоголю.
- Лише для керування транспортними засобами, обладнаними алкозамком відповідно до норми ДСТУ EN 50436-1:2016 (EN 50436-1:2014, IDT) та/або ДСТУ EN 50436-2:2016 (EN 50436-2:2014, IDT). Зазначення дати закінчення строку дійсності необов’язкове (наприклад: “69” або “69(01.01.2016)”).
Адміністративні питання
- Обмін посвідчення № __, виданого __ (Розпізнавальний знак ЄС/ООН, у разі видачі посвідчення третьою країною, наприклад: “70.0123456789.NL”).
- Дублікат посвідчення № __ (Розпізнавальний знак ЄС/ООН, у разі видачі посвідчення третьою країною, наприклад: “71.987654321.HR”).
- Лише для транспортних засобів категорії В типу “квадроцикл з мотором” (В1).
- Лише для транспортних засобів з автоматичною коробкою передач.
- (__) Лише для транспортних засобів, що відповідають технічним вимогам, зазначеним у дужках, для застосування статті 13 Директиви Європейського Парламенту і Ради 2006/126/ЄС від 20 грудня 2006 р. про посвідчення водія.
- Лише для двоколісних транспортних засобів з боковим причепом або без нього.
- Лише для моторизованих трициклів.
- Лише для моторизованих трициклів, поєднаних з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кг.
- Мотоцикл категорії А1 із співвідношенням потужність/маса понад 0,1 кВт/кг.
- Транспортний засіб категорії ВЕ з дозволеною максимальною масою причепа понад 3500 кг.
- Транспортні засоби категорії В в автопоїзді з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кг, при цьому дозволена максимальна маса такого автопоїзда перевищує 3500 кг, але не перевищує 4250 кг.
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