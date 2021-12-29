29 грудня набуває чинності постанова Кабміну про запровадження додаткових обмежень для водіїв, відмітки про які будуть міститись у посвідченні водія.

Найбільший резонанс викликало обмеження яке стосується права керувати автомобілем з механічною коробкою передач, якщо екзамен по водінню був зданий на автомобілі з автоматичною трансмісією. Проте у постанові Кабміну міститься чимало інших обмежень.

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"Сьогодні набувають чинності зміни до посвідчення водія. До нього можуть вноситися різні обмеження. Наприклад, радіус використання транспортного засобу від місця проживання, час доби, наявність пасажирів, дозволена швидкість", - пише на своїй сторінці у соцмережі юрист Володимир Караваєв.

"На жаль, у постанові КМУ немає відповіді – хто і як прийматиме рішення щодо таких обмежень? У ЄС їх запроваджують на підставі психофізіологічної експертизи. Але у нас її проходять лише водії-профі. І лише на вимогу роботодавця", - зауважує юрист.

Список обмежень довжелезний та виглядає наступним чином:

Водій (медичні причини)

  • Засіб корекції та/або захисту зору.
  • Окуляри.
  • Контактна лінза (контактні лінзи).
  • Пов’язка на око.
  • Окуляри або контактні лінзи.
  • Спеціальний оптичний пристрій.
  • Слуховий апарат/засіб для спілкування.
  • Протези кінцівок/ортези на кінцівки.
  • Протез верхньої кінцівки (протези верхніх кінцівок)/ортез на верхню кінцівку (ортези на верхні кінцівки).
  • Протез нижньої кінцівки (протези нижніх кінцівок)/ортез на нижню кінцівку (ортези на нижні кінцівки).

Пристосування транспортного засобу

  • Модифікована трансмісія.
  • Автоматичний вибір передатного числа.
  • Пристосований пристрій управління трансмісією.
  • Модифіковане зчеплення.
  • Пристосована педаль зчеплення.
  • Зчеплення, що приводиться в дію рукою.
  • Автоматичне зчеплення.
  • Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалі зчеплення.
  • Модифіковані гальмові системи.
  • Пристосована педаль гальма.
  • Педаль гальма, пристосована до натискання лівою стопою.
  • Ковзна педаль гальма.
  • Педаль гальма, установлена під кутом.
  • Гальмо, що приводиться в дію рукою.
  • Максимальна сила дії на гальма __ Н (-1) (наприклад: ‘20.07(300 Н)’).
  • Пристосоване стоянкове гальмо.
  • Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалі гальма.
  • Гальмо, що приводиться в дію коліном.
  • Дія на гальмову систему забезпечується зовнішнім зусиллям.
  • Модифікована система акселератора.
  • Пристосована педаль акселератора.
  • Педаль акселератора, установлена під кутом.
  • Акселератор, що приводиться в дію рукою.
  • Акселератор, що приводиться в дію коліном.
  • Дія на акселератор забезпечується зовнішнім зусиллям.
  • Педаль акселератора зліва.
  • Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалі акселератора.
  • Пристосування педалі та обмежувач ходу педалі.
  • Додатковий комплект паралельних педалей.
  • Педалі на (або майже на) одному рівні.
  • Засіб запобігання блокуванню чи спрацьовуванню педалей акселератора та гальма, коли на педалі діють не стопою.
  • Піднята підлога.
  • Комбіновані системи робочого гальма та акселератора.
  • Акселератор та робоче гальмо у вигляді комбінованої системи, якою управляють однією рукою.
  • Акселератор та робоче гальмо у вигляді комбінованої системи, якою управляють за допомогою зовнішнього зусилля.
  • Комбіновані системи робочого гальма, акселератора та рульового керування.
  • Акселератор, робоче гальмо та рульове керування у вигляді комбінованої системи, якою управляють за допомогою зовнішнього зусилля однією рукою.
  • Акселератор, робоче гальмо та рульове керування у вигляді комбінованої системи, якою управляють за допомогою зовнішнього зусилля двома руками.
  • Модифіковане розташування важелів керування (вимикачі фар, склоочисники, склоомивач, звуковий сигнал, покажчики повороту тощо).
  • Пристрої керування, якими управляють, не відпускаючи пристрою рульового керування.
  • Пристрої керування, якими управляють лівою рукою, не відпускаючи пристрою рульового керування.
  • Пристрої керування, якими управляють правою рукою, не відпускаючи пристрою рульового керування.
  • Пристрої керування, якими управляють, не відпускаючи пристрою рульового керування.
  • Модифіковане рульове керування.
  • Максимальна сила дії на рульове керування __ Н (-2) (наприклад: ‘40.01(140 Н)’).
  • Пристосоване кермо (ширша/товстіша секція керма, зменшений діаметр тощо).
  • Пристосоване положення керма.
  • Рульове керування, яке приводять у дію стопою.
  • Допоміжний пристрій біля керма.
  • Альтернативна пристосована система рульового керування, яку приводять в дію однією кистю/рукою.
  • Альтернативна пристосована система рульового керування, яку приводять в дію двома кистями/руками.
  • Модифіковані пристрої заднього/бокового виду.
  • Пристосований пристрій заднього виду.
  • Додатковий внутрішній пристрій, що забезпечує боковий вид.
  • Пристрій, що дає змогу бачити мертву зону.
  • Положення сидіння водія.
  • Висота сидіння водія для забезпечення нормального виду та на нормальній відстані від керма і педалей.
  • Сидіння водія, пристосоване до форми тіла.
  • Сидіння водія з боковими виступами для гарної стійкості.
  • Сидіння водія з підлокітником.
  • Пристосований ремінь безпеки.
  • Тип ременя безпеки з підкладкою для гарної стійкості.
  • Лише для визначеного номера транспортного засобу/шасі (ідентифікаційний номер транспортного засобу).

Модифікації мотоциклів (обов’язкове використання підкоду).

  • Гальмо з однопоршневим супортом/одним циліндром.
  • Пристосоване гальмо переднього колеса.
  • Пристосоване гальмо заднього колеса.
  • Пристосований акселератор.
  • Висота сидіння, що дає змогу водію в положенні сидячи одночасно ставити обидві стопи на землю та утримувати мотоцикл у рівновазі під час зупинення та стояння.
  • Максимальна сила дії на гальмо переднього колеса __ Н (-3) (наприклад: “44.09(140 Н)”).
  • Максимальна сила дії на гальма заднього колеса __ Н (-4) (наприклад: “44.10(240 Н)”).
  • Пристосована підставка для ніг.
  • Пристосована ручка.
  • Лише мотоцикл з боковим причепом.
  • Лише триколісні мотоцикли.
  • Лише для транспортних засобів, що мають більш ніж два колеса і не потребують урівноважування водієм для рушання, зупинення та стояння.

Літери, що використовуються в поєднанні з кодами від 01 до 44 з метою уточнення:

  • a - лівий;
  • b - правий;
  • c - рука (кисть);
  • d - стопа;
  • e - середній;
  • f - рука;
  • g - великий палець руки.

Коди на позначення обмежень

  • Керування транспортним засобом лише в денні години (наприклад, починаючи через годину після сходу сонця і закінчуючи за годину до заходу сонця).
  • Керування транспортним засобом лише в радіусі __ км від місця проживання власника або лише в межах міста/регіону.
  • Керування транспортним засобом без пасажирів.
  • Тільки для їзди із швидкістю не більш ніж __ км/год.
  • Керування дозволено лише в супроводі власника посвідчення водія щонайменше еквівалентної категорії.
  • Без причепа.
  • Заборона керування транспортним засобом на автомагістралях.
  • Заборона керування транспортним засобом під впливом алкоголю.
  • Лише для керування транспортними засобами, обладнаними алкозамком відповідно до норми ДСТУ EN 50436-1:2016 (EN 50436-1:2014, IDT) та/або ДСТУ EN 50436-2:2016 (EN 50436-2:2014, IDT). Зазначення дати закінчення строку дійсності необов’язкове (наприклад: “69” або “69(01.01.2016)”).

Адміністративні питання

  • Обмін посвідчення № __, виданого __ (Розпізнавальний знак ЄС/ООН, у разі видачі посвідчення третьою країною, наприклад: “70.0123456789.NL”).
  • Дублікат посвідчення № __ (Розпізнавальний знак ЄС/ООН, у разі видачі посвідчення третьою країною, наприклад: “71.987654321.HR”).
  • Лише для транспортних засобів категорії В типу “квадроцикл з мотором” (В1).
  • Лише для транспортних засобів з автоматичною коробкою передач.
  • (__) Лише для транспортних засобів, що відповідають технічним вимогам, зазначеним у дужках, для застосування статті 13 Директиви Європейського Парламенту і Ради 2006/126/ЄС від 20 грудня 2006 р. про посвідчення водія.
  • Лише для двоколісних транспортних засобів з боковим причепом або без нього.
  • Лише для моторизованих трициклів.
  • Лише для моторизованих трициклів, поєднаних з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кг.
  • Мотоцикл категорії А1 із співвідношенням потужність/маса понад 0,1 кВт/кг.
  • Транспортний засіб категорії ВЕ з дозволеною максимальною масою причепа понад 3500 кг.
  • Транспортні засоби категорії В в автопоїзді з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кг, при цьому дозволена максимальна маса такого автопоїзда перевищує 3500 кг, але не перевищує 4250 кг.