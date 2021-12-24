В Україні починають діяти нові посвідчення водія. Сервісні центри МВС вже ознайомлюють поліцію з нововведеннями.

З наступного тижня у вигляді коду "78" в графі 12 документу уже буде зазначатися позначка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. За наявності такої водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності — з будь-якою.

Читайте також: Найдивніші сучасні селектори автоматичної коробки передач

У сервісних центрах МВС вважають що нові норми у посвідченні водія є елементом міжнародної транспортної політики, внеском у покращення безпеки на дорогах, полегшення вільного руху українців за кордоном.

Представники сервісних центрів МВС Донеччини вже діляться з колегами інформацією про нововведення у частині видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

"Такі нововведення – це ще один крок до приведення бланку національного посвідчення водія у відповідність до міжнародних стандартів", - зазначили у повідомленні головного сервісного центру МВС.