В Украине начинают действовать новые водительские удостоверения. Сервисные центры МВД уже знакомят полицию с нововведениями.

Со следующей недели в виде кода "78" в графе 12 документа уже будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. При наличии такой водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой.

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В сервисных центрах МВД считают, что новые нормы в удостоверении водителя являются элементом международной транспортной политики, вкладом в улучшение безопасности на дорогах, облегчение свободного движения украинцев за рубежом.

Представители сервисных центров МВД Донецкой области уже делятся с коллегами информацией о нововведениях в части выдачи удостоверения водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

"Такие нововведения – это еще один шаг к приведению бланке национального удостоверения водителя в соответствие с международными стандартами", – отметили в сообщении главного сервисного центра МВД.